رسميا.. الفائزون فى انتخابات نادي سموحة وتشكيل مجلس الإدارة الجديد

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية النتائج النهائية والرسمية لانتخابات مجلس إدارة نادي سموحة للدورة 2025–2029، وذلك عقب انتهاء عمليات التصويت والفرز واعتماد المحضر النهائي.
وجاء تشكيل مجلس الإدارة الجديد وفقاً لما أعلنته اللجنة على النحو التالي:
أولاً: مقعد رئيس مجلس الإدارة
• الدكتور محمد عبد الحميد فايز بلال
(عدد الأصوات: 8119)
ثانياً: مقعد نائب الرئيس
• الدكتور عمر خميس عمر محمد
(عدد الأصوات: 11197)
ثالثاً: مقعد أمين الصندوق
• المحاسب رامي إبراهيم فتح الله
(عدد الأصوات: 10402)
رابعاً: مقاعد العضوية – فوق السن
1. أسماء محمد أحمد الخولي (9874 صوتاً)
2. أشرف فاروق محمد مختار (8201 صوتاً)
3. المحاسب محمد محمد محمد نمر (7865 صوتاً)
4. المستشار محمد علي سعد سودان (7727 صوتاً)
5. الدكتور محمود محمد ماجد عوض قطب (6472 صوتاً)
6. العقيد أحمد عبد الحميد فتحي عجلان (5980 صوتاً)
7. الدكتورة ماهينور سامح السيد جابر (5926 صوتاً)
خامساً: مقاعد العضوية – تحت السن
1. الدكتور خالد محمد أحمد سليم أحمد (7693 صوتاً)
2. أدهم عبد المنعم محمد حلمي السجيني (4000 صوتاً)