سامي نصر الله: مجلس النواب المقبل يستهدف تحقيق رؤية التنمية المستدامة للدولة في ضوء الجمهورية الجديدة

وجه النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، الفائز ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر عن محافظة الشرقية، الشكر للشعب المصري على ثقته في انتخاب القائمة.

وأشار نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن جميع نواب القائمة سيكونون على قدر هذه الثقة، والعمل من أجل تلبية تطلعات وطموحات أبناء الوطن.

وأكد النائب، أن مجلس النواب بجميع أعضاءه سيعمل على ممارسة دوره الرقابي والتشريعي على أكمل وجه، من أجل تحقيق رؤية التنمية المستدامة في عهد الجمهورية الجديدة.

ولفت النائب سامي نصر الله إلى أن مجلس النواب المقبل عليه مسؤوليات كبيرة لاستكمال ما بدأته المجالس السابقة بما يخدم الحياة السياسية، بالتعاون مع السلطة التنفيذية.