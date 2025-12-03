رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله شخصين حال تواجدهما بمحيط إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة أخميم وبحوزتهما مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم لدفعهم للتصويت لصالح إثنين من المرشحين.

القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة وبحوزتهما (مبالغ مالية) وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

