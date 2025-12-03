فضل تحت المياه 10 دقائق.. والدة يوسف ضحية حمام السباحة تكشف تفاصيل صادمة عن الواقعة

كشفت فاتن إبراهيم، والدة يوسف ضحية حمام السباحة، تفاصيل غرق نجلها، قائلة: 20 حكما متواجدون خلال غرق يوسف ولم يدرك أحد أنه يغرق، وصديق له هو من أدرك وجود ابني في قاع حمام السباحة.



وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2، :" أحد السباحين أدرك وجود يوسف في قاع حمام السباحة، متابعة:" الولد بلغ الحكم أن في حد غرقان ولكن هي قالت له مفيش حد وكمل السبق عشان هيخلص".



وأوضحت: "ابني فضل تحت المياه لأكثر من 10 دقائق..أين المنقذين والحكام وسلامة السباحين"، متابعة: عربية الإسعاف التي نقلت يوسف كانت فارغة لا تحتوي على أي جهاز سواء لإنعاش القلب أو الرئة.

واسترسلت:" ابني وصل مستشفى دار الفؤاد متوفي وقلبه واقف، وعملوا ليه إنعاش 4 مرات ولكن دون فائدة"، متابعة: لم يكن هناك طبيب متواجد في النادي وعربية الإسعاف كانت فارغة.



