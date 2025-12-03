الوطنية للانتخابات: شكاوى خلال اليوم الأول من التصويت في انتخابات الدوائر الملغاة

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا في ختام اليوم الأول للتصويت في الدوائر الملغاة وجولة الإعادة بدائرة إطسا بالفيوم ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على أن الهيئة تلقت عددا من الشكاوى خلال اليوم الأول من العملية الانتخابية.

المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

وشددت على أنها تتابع تفاصيل عملية التصويت بالدوائر الملغاة وجولة الإعادة بدائرة إطسا بالفيوم ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

ودعت الهيئة الناخبين المقيدين في قاعدة بيانات إلى التوجه لمقر اللجنة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، وذلك من أجل برلمان يتم اختياره ليكون ممثلا عن الشعب.

الجدير بالذكر أن عمليات التصويت بدأت في الساعة التاسعة من صباح اليوم في عدد من المحافظات التي بها جولة إعادة، وذلك وفقا لما قررته الهيئة الوطنية للانتخابات في جدولها المعد سلفا.