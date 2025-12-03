الدوري المصري .. بيراميدز يدرك التعادل أمام كهرباء الإسماعيلية برأسية على جبر

أحرز بيراميدز هدف التعادل أمام كهرباء الإسماعيلية من عمر الشوط الثاني ،في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد الإسماعيلية فى الجولة المؤجلة من الأسبوع الثامن ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف التعادل لـ بيراميدز فى الدقيقة 65، بعد ركلة ركنية من الجهة اليمنى نفذها محمد الشيبي بكرة عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة رأسية علي جبر سكنت يسار المرمى.

وأفتتح كهرباء الإسماعيلية التهديف فى الدقيقة 56، بعد ركلة ركنية من الجهة اليمنى نفذها عصام الفيومي بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها برأسية بتمريرة عبد الفتاح أشرف شتا إلى محمد أوناجم الذي سددها برأسية من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وجاءت تسديدة من خارج منطقة الجزاء من لاعب بيراميدز أحمد عاطف ولكن ارتطمت بالدفاع وذهبت بين أحضان حارس مرمى كهرباء الإسماعيلية فرج شوقي في الدقيقة 4.

وجاءت تسديدة ثانية من حدود منطقة الجزاء من لاعب بيراميدز فيستون ماييلي ولكن ترتطم بالدفاع وتنتهي بين أحضان حارس مرمى كهرباء الإسماعيلية فرج شوقي في الدقيقة 13.

وأرسلت كرة عرضية من الجهة اليسرى من لاعب كهرباء الإسماعيلية محمد أوناجم قابلها بتسديدة محمد السيد شيكا ولكن ارتطمت بالدفاع وذهبت إلى منطقة وسط الملعب في الدقيقة 20.

ونفذت كرة عرضية من الجهة اليسرى من داخل منطقة الجزاء من لاعب بيراميدز عبدالرحمن مجدي قابلها بتسديدة رأسية أحمد عاطف ولكن مرت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 25.

وأرسلت كرة عرضية من الجهة اليسرى من لاعب كهرباء الإسماعيلية محمد أوناجم قابلها بتسديدة من داخل منطقة الجزاء حسن الشاذلي ولكن مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 34.