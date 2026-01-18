400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21

شهد سعر الذهب تحركًا هابطًا محدودًا في منتصف تعاملات اليوم الأحد 18 يناير 2026، في ظل حالة ترقب واضحة بين التجار والمستهلكين، ومع استمرار عمل محلات الصاغة خلال الإجازة الأسبوعية بحجم تداول أقل من المعتاد.

جاء هذا التراجع متزامنًا مع هبوط مماثل في أسعار الذهب داخل البورصات العالمية، وهو ما انعكس سريعًا على التسعير في محلات الصاغة ، خاصة مع ارتباط حركة المعدن الأصفر بسعر الأونصة العالمية وسعر صرف الدولار.







سعر الذهب اليوم عيار 24

يظل عيار 24 الأكثر نقاءً بين أعيرة الذهب المتداولة في السوق ، ويُستخدم بشكل أساسي في السبائك والاستثمار طويل الأجل بعيدًا عن المشغولات.

وسجل سعر الذهب اليوم في مصر لعيار 24 نحو 7034 جنيهًا للجرام، متأثرًا بتحركات السوق العالمية وتقلبات سعر العملة.



سعر الذهب عيار 21

يمثل عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، ويُعد الخيار الأول للمقبلين على الزواج ولمحبي المشغولات الذهبية التقليدية.

وسجل سعر الذهب اليوم 18 يناير في مصر لعيار 21 نحو 6155 جنيهًا للجرام، وهو السعر المرجعي الذي تعتمد عليه غالبية محلات الصاغة.

سعر عيار 18

شهد عيار 18 توسعًا ملحوظًا في الإقبال خلال الفترة الأخيرة، خاصة بين الشباب الباحثين عن أسعار أقل مع الحفاظ على شكل المشغولات.

وتوجه عدد متزايد من المقبلين على الزواج لشراء الشبكة من هذا العيار بدلًا من 21 و24 بسبب فارق السعر.

وسجل سعر الذهب اليوم 18 يناير في مصر لعيار 18 نحو 5276 جنيهًا للجرام.



سعر الذهب عيار 14

بات عيار 14 خيارًا لدى شريحة من المستهلكين الراغبين في اقتناء الذهب بأقل تكلفة ممكنة مع الاحتفاظ بنسبة معقولة من المعدن النفيس.

وسجل سعر الذهب اليوم 18 يناير في مصر لعيار 14 نحو 4103 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 49240 جنيهًا، وهو مصنوع من الذهب عيار 21 ويزن ثمانية جرامات، ويُعد أحد أبرز أدوات الادخار داخل السوق.



توقعات سعر الذهب خلال الفترة المقبلة

تشهد أسواق الذهب المحلية والعالمية حالة من التقلبات الحادة بسبب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في عدة مناطق حول العالم.

أسهمت التطورات بين الولايات المتحدة وفنزويلا وما رافقها من عمليات عسكرية وتصريحات سياسية مشددة في تعزيز الطلب على الذهب.

كما لعبت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، إضافة إلى الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دول أوروبية مرتبطة بملف جرينلاند، دورًا مهمًا في دعم أسعار المعدن الأصفر.