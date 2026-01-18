قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معادلة المياه في مصر.. طلب يصل لـ 88 مليار متر مكعب.. وإعادة التدوير "طوق النجاة"
وزير التموين: لدينا مسارات كثيرة للسيطرة على الأسعار.. واستعددنا جيدا لشهر رمضان
400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من صقيع وشبورة وأمطار
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
أخبار السيارات | ماهي أهم قواعد المرور الأساسية .. مواصفات اركفوكس الفا s5 الكهربائية 2026
منعه من التعيينات والأون لاين .. إجراءات قاسية من رويز ضد جهاد جريشة
شباب الشيوخ توصي بإدراج تحليل المخدرات ضمن شروط الترشح لمجالس إدارات الأندية الرياضية
بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال
مندوبية فلسطين: إعلامنا يتعرض لحصار ممنهج لكشفه جرائم الاحتلال بحق شعبنا
دار الإفتاء: بعد غد الثلاثاء أول أيام شهر شعبان لعام 1447 هجرية
لجنة المسابقات تعلن نتيجة قرعة ربع نهائي كأس عاصمة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب تحركًا هابطًا محدودًا في منتصف تعاملات اليوم الأحد 18 يناير 2026، في ظل حالة ترقب واضحة بين التجار والمستهلكين، ومع استمرار عمل محلات الصاغة خلال الإجازة الأسبوعية بحجم تداول أقل من المعتاد.

جاء هذا التراجع متزامنًا مع هبوط مماثل في أسعار الذهب داخل البورصات العالمية، وهو ما انعكس سريعًا على التسعير في محلات الصاغة ،  خاصة مع ارتباط حركة المعدن الأصفر بسعر الأونصة العالمية وسعر صرف الدولار.

عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الأحد في محلات الصاغة


سعر الذهب اليوم عيار 24

يظل عيار 24 الأكثر نقاءً بين أعيرة الذهب المتداولة في السوق ، ويُستخدم بشكل أساسي في السبائك والاستثمار طويل الأجل بعيدًا عن المشغولات.

وسجل سعر الذهب اليوم في مصر لعيار 24 نحو 7034 جنيهًا للجرام، متأثرًا بتحركات السوق العالمية وتقلبات سعر العملة.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

يمثل عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، ويُعد الخيار الأول للمقبلين على الزواج ولمحبي المشغولات الذهبية التقليدية.

وسجل سعر الذهب اليوم 18 يناير في مصر لعيار 21 نحو 6155 جنيهًا للجرام، وهو السعر المرجعي الذي تعتمد عليه غالبية محلات الصاغة.

سعر عيار 18

شهد عيار 18 توسعًا ملحوظًا في الإقبال خلال الفترة الأخيرة، خاصة بين الشباب الباحثين عن أسعار أقل مع الحفاظ على شكل المشغولات.

وتوجه عدد متزايد من المقبلين على الزواج لشراء الشبكة من هذا العيار بدلًا من 21 و24 بسبب فارق السعر.

وسجل سعر الذهب اليوم 18 يناير في مصر لعيار 18 نحو 5276 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يكسر التوقعات ويسجل رقمًا

سعر الذهب عيار 14

بات عيار 14 خيارًا لدى شريحة من المستهلكين الراغبين في اقتناء الذهب بأقل تكلفة ممكنة مع الاحتفاظ بنسبة معقولة من المعدن النفيس.

وسجل سعر الذهب اليوم 18 يناير في مصر لعيار 14 نحو 4103 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 49240 جنيهًا، وهو مصنوع من الذهب عيار 21 ويزن ثمانية جرامات، ويُعد أحد أبرز أدوات الادخار داخل السوق.

سعر الذهب

توقعات سعر الذهب خلال الفترة المقبلة

تشهد أسواق الذهب المحلية والعالمية حالة من التقلبات الحادة بسبب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في عدة مناطق حول العالم.

أسهمت التطورات بين الولايات المتحدة وفنزويلا وما رافقها من عمليات عسكرية وتصريحات سياسية مشددة في تعزيز الطلب على الذهب.

كما لعبت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، إضافة إلى الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دول أوروبية مرتبطة بملف جرينلاند، دورًا مهمًا في دعم أسعار المعدن الأصفر.

سعر الذهب اليوم الذهب سعر الذهب الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 سعر عيار 18 سعر الذهب عيار 14

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

دواجن بيضاء

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

كأس الامم الافريقية

موعد مباراة السنغال ضد المغرب في نهائي أمم أفريقيا 2025

الغندور

خالد الغندور يتعرض لـ حالة تسمم

ترشيحاتنا

أتلتيكو مدريد

شوط أول سلبي بين أتلتيكو مدريد وألافيس في الدوري الإسباني

الحزم والقادسية

دوري روشن السعودي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الحزم والقادسية

أستون فيلا

تشكيل أستون فيلا وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

بالصور

رمضان 2026.. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "عرض وطلب"

سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف

أورمان الشرقية: توزيع 1100 كيلو لحوم مجانًا بكنيستين لدعم 550 أسرة بمركز الحسينية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد