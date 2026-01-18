قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

تجدد المخاوف تصعد بأسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 فى مصر

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

سجلت أسعار الذهب مكاسب قوية مع انطلاق عام 2026، مستكملة المسار الصاعد الحاد الذي شهدته خلال العام الماضي، في ظل تداخل عوامل اقتصادية وجيوسياسية داعمة لحركة المعدن النفيس.

يأتي هذا الأداء على خلفية تجدد المخاوف بشأن استقلالية السياسة النقدية الأمريكية، في ضوء احتمالات توجيه اتهام جنائي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، وهو ما زاد من حدة القلق في الأسواق العالمية.

كما حظيت أسعار الذهب بدعم إضافي نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، مع تفاقم الاضطرابات في إيران، وسط تقارير تشير إلى سقوط أكثر من 500 قتيل خلال أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم، الاحد 18 يناير  2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل  4696 دولار للأوقية.


سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5276 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6155 جنيهات بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6983 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 49.240 ألف جنيه.

وفي سياق اخر، توقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

في المقابل، يرجح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.

