مع عودة المخاوف.. صعود أسعار الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب ارتفاعات قوية منذ بداية عام 2026، مواصلة موجات الصعود الحادة التي سجلتها خلال العام الماضي، مدعومة بعوامل اقتصادية وجيوسياسية متداخلة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى قيمة، نحو 7032 جنيهًا اليوم مقابل 6983 جنيهًا في بداية الأسبوع الماضي، في انعكاس مباشر لتزايد الإقبال على المعدن النفيس.

ويأتي هذا الأداء في ظل عودة المخاوف المتعلقة باستقلالية السياسة النقدية الأمريكية، على خلفية احتمالات توجيه اتهام جنائي إلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، ما عزز حالة القلق في الأسواق العالمية.

كما تلقت أسعار الذهب دعمًا إضافيًا من تصاعد المخاطر الجيوسياسية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، مع تزايد الاضطرابات داخل إيران، وسط تقارير تشير إلى مقتل أكثر من 500 شخص خلال أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.





أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم، الاحد 18 يناير 2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4696 دولار للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5276 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6155 جنيهات بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6983 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 49.240 ألف جنيه.

وفي سياق اخر، توقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

في المقابل، يرجح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل