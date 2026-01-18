قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما حكم الصيام المتقطع فى شهر شعبان؟.. الإفتاء تجيب
عبر موقع وزارة التضامن.. كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي
برلماني: قناة السويس تستعيد مكانتها العالمية بفضل توجيهات القيادة السياسية
قضية سرقة متحف الحضارة القومي .. السجن المؤبد لمفتش آثار وعزله من الوظيفة
الجيش السوري يسيطر على مدينة الرقة بشكل كامل.. تفاصيل
مصر ترسل 7100 طن مساعدات إنسانية لغزة.. وإسرائيل تواصل فرض تغيير الواقع بالضفة
وزير الري: إجراءات الدولة تحمي المصريين من أضرار السد الإثيوبي
المغرب أو السنغال.. مكافآت استثنائية لبطل كأس الأمم الأفريقية 2025
تجدد المخاوف تصعد بأسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 فى مصر
لماذا ينفذ رصيد عداد الكهرباء بسرعة؟.. اعرف السر وازاي تعالج المشكلة
رئيس وزراء كندا بعد انضمامه إلى مجلس السلام: سنبذل قصارى جهدنا لمعالجة المعاناة في غزة
شيخ الأزهر: نعتزُّ بالعلاقات التاريخية المتينة التي تربطنا بسلطنة عُمان وأهلها الطيِّبين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقرير: الذهب ينهي الأسبوع على مكاسب واضحة مدعوما بتصاعد المخاطر الجيوسياسية

الذهب
الذهب
أ ش أ

أفاد تقرير اقتصادي متخصص بأن الذهب أنهى الأسبوع الماضي على مكاسب واضحة مدعوما بالارتفاعات القوية التي سجلها في النصف الأول من الأسبوع بعد بلوغه مستويات قياسية جديدة، مدعوما بقوة من التوترات الجيوسياسية وتلميحات أمريكية باحتمالية توجيه ضربة عسكرية إلى إيران.

وأشار التقرير الصادر عن شركة "دار السبائك" الكويتية، اليوم، إلى أن أسعار الذهب تماسكت بنهاية تداولات الأسبوع الماضي عقب تراجع ملحوظ إثر عمليات جني الأرباح ووسط انحسار نسبي للتوترات الجيوسياسية لتغلق عند 4595 دولارا أمريكيا للأونصة.

وبين التقرير أن الذهب تلقى دعما قويا خلال الأسبوع مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتصريحات أمريكية ألمحت إلى إمكانية توجيه عمل عسكري ضد إيران قبل تراجع حدة هذه المخاوف لاحقا مع إشارات من الإدارة الأمريكية تفيد بإمكانية تأجيل أي تحرك عسكري؛ مما أدى إلى تقلص علاوة المخاطر وانخفاض الطلب على الأصول الآمنة في الجلسات الأخيرة.

وأوضح أن البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية أسهمت في الضغط على أسعار الذهب في وقت أظهرت أرقام الإنتاج الصناعي نموا فاق التوقعات كما واصل سوق العمل الأمريكي إظهار متانة ملحوظة مع انخفاض طلبات إعانة البطالة واستقرار معدل البطالة دون تقديرات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لافتا إلى أن هذه المعطيات عززت الدولار الأمريكي ورفعت عوائد سندات الخزانة؛ مما قلل من جاذبية الذهب باعتباره أصلا لا يدر عائدا.

ورأى تقرير "دار السبائك" أن هذه التطورات عززت قناعة الأسواق بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يتجه إلى خفض أسعار الفائدة على المدى القريب بل بات مرجحا تثبيت الفائدة خلال الاجتماع المقبل مع تأجيل أي تيسير نقدي واسع النطاق إلى منتصف عام 2026؛ مما أسهم في تقليص رهانات المستثمرين على استمرار الزخم الصعودي القوي للذهب على الأجل القصير.

وأضاف التقرير أن العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير انخفضت 61ر0 بالمئة فيما بلغت المكاسب الأسبوعية نحو 4ر2 بالمئة وجاء هذا الأداء عقب موجة صعود دفعت الأسعار إلى مستويات تاريخية ما شجع المستثمرين على تأمين الأرباح خصوصا مع تراجع المخاوف الجيوسياسية التي كانت دعمت الطلب على الذهب في وقت سابق.

وذكر التقرير أنه على الرغم من التراجعات الأخيرة فإن الأسعار قريبة مازالت بين أعلى مستوياتها التاريخية؛ مما يعكس استمرار الدعم الهيكلي للمعدن الأصفر، لافتا إلى إلى آراء محللين أظهرت انقساما واضحا بشأن آفاق الذهب على المدى القصير وسط توازن عوامل الدعم والمخاطر إذ رأى بعضهم احتمال حدوث تصحيح مؤقت نتيجة جني الأرباح وارتفاع العوائد بينما لا يزال الاتجاه العام مدعوما بعوامل أساسية طويلة الأجل تشمل ارتفاع مستويات الدين العالمي واستمرار حالة عدم اليقين السياسي.

ونبهت "دار السبائك" إلى أن الأسواق تترقب في الفترة المقبلة صدور مجموعة بيانات اقتصادية مهمة من الولايات المتحدة تشمل مؤشرات التضخم المفضلة لدى الاحتياطي الفيدرالي وبيانات الدخل والإنفاق الشخصي وقراءات الناتج المحلي الإجمالي علاوة على مؤشرات مديري المشتريات وثقة المستهلك المتوقع أن تؤدي دورا حاسما في إعادة تشكيل توقعات السياسة النقدية وتحديد المسار القادم لأسعار الذهب.

وأشار التقرير إلى أن الذهب يتحرك حاليا في بيئة تتسم بارتفاع مستويات التقلب وعدم اليقين مع ترقب المستثمرين لأي تغيرات في مسار السياسة النقدية الأمريكية أو عودة التصعيد الجيوسياسي وهي عوامل قد تعيد الزخم الصعودي للأسعار بسرعة.

وفيما يتعلق بالسوق المحلي، ذكر تقرير "دار السبائك" أن الأداء العالمي للمعادن النفيسة انعكس على السوق الكويتية حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 45.420 دينار كويتي، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 41.630 دينار، فيما استقرت أسعار الفضة عند مستوى 965 دينار تقريبا.

الذهب التوترات الجيوسياسية ضربة عسكرية إلى إيران شركة دار السبائك الكويتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

دواجن بيضاء

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

كأس الامم الافريقية

موعد مباراة السنغال ضد المغرب في نهائي أمم أفريقيا 2025

ترشيحاتنا

دينا الشربيني

بالألماظ.. دينا الشربيني تبهر متابعيها بإطلالتها في Joy Awards

تسريب الغاز

تحذير عاجل.. هذه السلوكيات تسبب تسرب الغاز دون أن نشعر

الوسواس القهري

مش بس نضافة .. أنواع وأعراض غير متوقعة تكشف «الوسواس القهري»

بالصور

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم
تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم
تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد