متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
أخبار السيارات | ماهي أهم قواعد المرور الأساسية .. مواصفات اركفوكس الفا s5 الكهربائية 2026
منعه من التعيينات والأون لاين .. إجراءات قاسية من رويز ضد جهاد جريشة
شباب الشيوخ توصي بإدراج تحليل المخدرات ضمن شروط الترشح لمجالس إدارات الأندية الرياضية
بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال
مندوبية فلسطين: إعلامنا يتعرض لحصار ممنهج لكشفه جرائم الاحتلال بحق شعبنا
دار الإفتاء: بعد غد الثلاثاء أول أيام شهر شعبان لعام 1447 هجرية
لجنة المسابقات تعلن نتيجة قرعة ربع نهائي كأس عاصمة مصر
دمشق ترفض مقترحات قسد وتصر على دمج قواتها في الجيش السوري
أوروبا تتحرك لمواجهة تهديدات ترامب التجارية باجتماع حاسم
من معبر رفح لقلب غزة.. مصر تستأنف قوافل الإغاثة وتدفع آلاف الأطنان دعمًا للأشقاء
أخبار التوك شو | تحذير طبي من مخاطر تسرب الغاز .. أسعار الذهب و البلح والزبيب

إسراء صبري

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

تفويض اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة لتولي المسؤوليات المدنية والأمن الداخلي بالقطاع

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، حيث بدأت اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة أعمالها برئاسة المفوض العام الدكتور علي شعث.

وزير الخارجية يدعو لتسريع استقدام العمالة الموسمية إلى اليونان

دعا الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إلى الإسراع من وتيرة تنفيذ اتفاق استقدام العمالة الموسمية المصرية إلى اليونان.

وزير الخارجية: مصر تطالب بتعزيز التنسيق مع اليونان في ملف الهجرة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، اهتمام مصر بمشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال.

الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلًا وتحذيرات من الضباب والأمطار اليوم الأحد

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة العامة للأرصاد أعلنت تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد.

تعرف على درجات حرارة البلاد اليوم.. تفاصيل

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، الأحد، طقس شديد البرودة خلال الصباح الباكر وليلا، مع نشاط للرياح.

تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأحد

يعد الذهب واحدا من أهم وأقدم المعادن النفيسة التي عرفتها البشرية، وظل عبر العصور معيارا للقيمة وملاذا آمنا في أوقات الاضطراب الاقتصادي.

القاتل الصامت.. تحذير طبي من مخاطر تسرب الغاز وسبل الوقاية

في ظل تكرار حوادث الاختناق الناتجة عن تسرب الغاز داخل المنازل، تتزايد التحذيرات الطبية من مخاطر الإهمال في إجراءات السلامة والتهوية.

تعرّف على أسعار العُملات الأجنبية والعربية والدولار مقابل الجنيه اليوم

رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة “صدى البلد” أسعار صرف العملات اليوم الأحد 18 يناير.

مع اقتراب رمضان 2026 .. اعرف أسعار البلح والزبيب | فيديو

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تبدأ الأسواق المصرية في الاستعداد لاستقبال الشهر الكريم، الذي يعتبر من الفترات الأكثر أهمية في استهلاك بعض السلع مثل البلح والزبيب.

غزة استقدام الأرصاد الجوية درجات حرارة الذهب

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

دواجن بيضاء

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

كأس الامم الافريقية

موعد مباراة السنغال ضد المغرب في نهائي أمم أفريقيا 2025

النائبة ولاء هرماس

ولاء هرماس: ورد النيل تهديد حقيقي للأمن المائي ويجب تحويله لفرص اقتصادية

مجلس النواب

برلمانية: إطلاق «بوابة إفريقيا الدوائية» يدعم خطة تحول مصر لمركز إقليمي للصناعة

الحج

التضامن تبحث استعدادات حج 2026.. وهذه عقوبات شركات السياحة المخالفة

أورمان الشرقية: توزيع 1100 كيلو لحوم مجانًا بكنيستين لدعم 550 أسرة بمركز الحسينية

اورمان الشرقية
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

