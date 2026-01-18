أخبار التوك شو | تحذير طبي من مخاطر تسرب الغاز .. أسعار الذهب و البلح والزبيب

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

تفويض اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة لتولي المسؤوليات المدنية والأمن الداخلي بالقطاع

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، حيث بدأت اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة أعمالها برئاسة المفوض العام الدكتور علي شعث.

وزير الخارجية يدعو لتسريع استقدام العمالة الموسمية إلى اليونان

دعا الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إلى الإسراع من وتيرة تنفيذ اتفاق استقدام العمالة الموسمية المصرية إلى اليونان.

وزير الخارجية: مصر تطالب بتعزيز التنسيق مع اليونان في ملف الهجرة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، اهتمام مصر بمشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال.

الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلًا وتحذيرات من الضباب والأمطار اليوم الأحد

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة العامة للأرصاد أعلنت تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد.

تعرف على درجات حرارة البلاد اليوم.. تفاصيل

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، الأحد، طقس شديد البرودة خلال الصباح الباكر وليلا، مع نشاط للرياح.

تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأحد

يعد الذهب واحدا من أهم وأقدم المعادن النفيسة التي عرفتها البشرية، وظل عبر العصور معيارا للقيمة وملاذا آمنا في أوقات الاضطراب الاقتصادي.

القاتل الصامت.. تحذير طبي من مخاطر تسرب الغاز وسبل الوقاية

في ظل تكرار حوادث الاختناق الناتجة عن تسرب الغاز داخل المنازل، تتزايد التحذيرات الطبية من مخاطر الإهمال في إجراءات السلامة والتهوية.

تعرّف على أسعار العُملات الأجنبية والعربية والدولار مقابل الجنيه اليوم

رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة “صدى البلد” أسعار صرف العملات اليوم الأحد 18 يناير.

مع اقتراب رمضان 2026 .. اعرف أسعار البلح والزبيب | فيديو

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تبدأ الأسواق المصرية في الاستعداد لاستقبال الشهر الكريم، الذي يعتبر من الفترات الأكثر أهمية في استهلاك بعض السلع مثل البلح والزبيب.