توك شو

«القاتل الصامت».. تحذير طبي من مخاطر تسرب الغاز وسبل الوقاية

تسرب الغاز
تسرب الغاز
إسراء صبري

في ظل تكرار حوادث الاختناق الناتجة عن تسرب الغاز داخل المنازل، تتزايد التحذيرات الطبية من مخاطر الإهمال في إجراءات السلامة والتهوية.

 خبراء السموم يؤكدون أن الغاز يمثل تهديدًا صامتًا قد يحصد الأرواح دون إنذار مسبق، خاصة في الأماكن المغلقة.

وفي هذا السياق، كشفت الدكتورة مها غانم، أستاذ السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، عن تفاصيل خطورة تسرب الغاز وتأثيره المباشر على صحة الإنسان، مشددة على ضرورة الوعي بعلاماته المبكرة وطرق الوقاية منه.

خطورة تسرب الغاز 

وحذرت الدكتورة مها غانم، أستاذ السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، من خطورة تسرب الغاز داخل المنازل، مؤكدة أن درجة الخطورة تختلف من حالة إلى أخرى تبعًا لعدة عوامل رئيسية، أبرزها كمية الغاز المتسربة، ومستوى التهوية داخل المكان، إلى جانب عمر الشخص المصاب وحالته الصحية وما يعانيه من أمراض مزمنة.

صديق الضحايا يكشف تفاصيل تسريب الغاز الذي أنهى حياة ثلاثة شباب

غاز قاتل صامت

 

ووصفت الغاز بـ«القاتل الصامت»، نظرًا لكونه عديم اللون والرائحة، ما يصعّب على الإنسان اكتشافه أو الشعور بوجوده في المراحل الأولى من التسرب.

كيف يؤثر تسرب الغاز على الجسم؟

وأوضحت أستاذ السموم أن الغاز يعمل على سحب الأكسجين من الجسم ليحل محله، وهو ما يؤدي إلى نقص حاد في وصول الأكسجين إلى المخ، الأمر الذي قد يتسبب في تأثر وظائفه الحيوية، وقد يصل في الحالات الشديدة إلى توقفه عن العمل.

تأثير مباشر على المخ والقدرات الذهنية

وأضافت أن التعرض لتسرب الغاز يؤثر بشكل مباشر على المخ والقدرة على التفكير، حيث يسبب شللًا مؤقتًا في الوظائف الذهنية مع استمرار التعرض، مشيرة إلى أن خطورته الحقيقية تكمن في عدم قدرة الإنسان على الإحساس به في بدايته، مما يزيد من احتمالات التعرض لمضاعفات خطيرة دون إدراك.

الدوخة أول الأعراض والتحرك السريع ضرورة

وأكدت أن الدوخة تُعد أولى العلامات التحذيرية لتسرب الغاز، موضحة أنه عند الشعور بها يجب التحرك فورًا، وغلق محبس الغاز إذا أمكن، وفتح النوافذ والأبواب لتهوية المكان بسرعة، بهدف تقليل نسبة الغاز ومنع تفاقم الحالة الصحية.

التهوية الجيدة خط الدفاع الأول

وشددت على أن التهوية الجيدة ووجود فتحات مخصصة لها تمثل الحل الأهم لتقليل مخاطر تسرب الغاز، محذّرة في الوقت ذاته من غلق فتحات التهوية الخاصة بالسخانات، لما يشكله ذلك من خطر مباشر قد يؤدي إلى حالات اختناق أو إصابات بالغة، قد تصل إلى الوفاة.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة المنزلية، والفحص الدوري لأجهزة الغاز، حفاظًا على سلامة الأرواح وتجنب الحوادث المفاجئة.

