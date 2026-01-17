قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يدعو أردوغان للانضمام إلى مجلس سلام غزة
قناع مسامير .. رامز جلال يخطف الأضواء في حفل Joy Awards
مصدر بـ التنظيم والإدارة يعلن خبرا مهما عن نتيجة مسابقة 2000 معلم مساعد
الإمارات تشيد بمساعي مصر وقطر وتركيا في دعم مسار السلام بغزة
علي شعث: لجنة إدارة قطاع غزة فلسطينية.. وتعمل وفق الخطة المصرية لإعادة الإعمار
تنوروا الدنيا بالقرآن .. أسامة الأزهري يعلق على أداء متسابقين بدولة التلاوة
حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية تسجل أعلى مستوياتها في نوفمبر 2025
أسعار السجائر اليوم في مصر السبت 17 يناير 2026 بعد آخر زيادة
توك شو

أستاذة سموم: تسرب الغاز يسحب الأكسجين من الدم ويشل وظائف المخ

تسرب الغاز
تسرب الغاز
محمد البدوي

قالت الدكتورة مها غانم، أستاذ السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، إن خطورة تسرب الغاز تختلف من حالة إلى أخرى وفقًا لعدة عوامل، أبرزها كمية الغاز المتسربة، ومستوى التهوية داخل المكان، وعمر الشخص، والحالة الصحية وما يعانيه من أمراض مزمنة.

وأوضحت مها غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الغاز يُعد «القاتل الصامت»؛ كونه عديم اللون والرائحة، ما يجعل من الصعب تمييزه أو الابتعاد عنه، مشيرة إلى أنه يعمل على سحب الأكسجين من الجسم ليحل محله، وهو ما يؤدي إلى تأثر المخ وقد يصل إلى توقفه عن العمل.

قدرة الإنسان على الإحساس

وأضافت مها غانم، أن تسرب الغاز يؤثر بشكل مباشر على المخ والقدرة على التفكير، حيث يؤدي إلى شلل مؤقت في الوظائف الذهنية مع استمرار التعرض، مؤكدة أن خطورته تكمن في عدم قدرة الإنسان على الإحساس به في المراحل الأولى، مشددًا على أن الدوخة تُعد أولى أعراض تسرب الغاز، موضحة أنه عند الشعور بها يجب التحرك فورًا، وغلق محبس الغاز إن أمكن، وفتح النوافذ لتهوية المكان بسرعة، لتقليل نسبة الغاز ومنع تفاقم الإصابة.

وتابعت: "التهوية الجيدة ووجود فتحات مخصصة لها تمثل الحل الأهم لتقليل مخاطر تسرب الغاز، محذرة المواطنين من غلق فتحات التهوية الخاصة بالسخانات، لما تمثله من خطر مباشر قد يؤدي إلى إصابات خطيرة أو حالات اختناق".

الأكسجين السموم جامعة الإسكندرية تسرب الغاز

