إزاي تحمي نفسك من تسرب الغاز بالمنزل؟ مدير الحماية المدنية الأسبق يقدم نصائح مهمة

أكد اللواء ممدوح عبد القادر، مدير إدارة الحماية المدنية الأسبق، أهمية الالتزام بإجراءات السلامة داخل المنازل للوقاية من مخاطر تسرب الغاز، مشددًا على أن الوقاية تبدأ بالانتباه وعدم الاستهانة بأي ملاحظات أو مؤشرات قد تنذر بوجود خطر، موضحًا أن عدم إجراء الصيانة الدورية للأجهزة المنزلية بصفة عامة يُعد من أبرز الأسباب المؤدية لوقوع الحوادث.

وشدد ممدوح عبد القادر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن الاعتماد على أشخاص غير متخصصين في أعمال الصيانة يمثل خطرًا كبيرًا، خاصة فيما يتعلق بأجهزة مثل السخانات وأجهزة التكييف، والتي يجب أن تتم صيانتها من خلال مراكز صيانة معتمدة ومتخصصة فقط، مشيرًا إلى أن إحكام غلق الأماكن التي توجد بها مصادر الغاز يؤدي إلى تجمعه داخل المكان، ما يزيد من احتمالات وقوع الاختناق أو الانفجار، مؤكدًا ضرورة توفير التهوية الجيدة داخل المنازل وعدم غلق المنافذ المخصصة لذلك.

ولفت ممدوح عبد القادر، إلى أن تسرب الغاز لا يحدث بشكل مفاجئ، وإنما يبدأ بصورة بسيطة وغير ملحوظة، ثم يزداد تدريجيًا ليصبح أكثر كثافة وخطورة مع مرور الوقت، ما يستوجب التعامل السريع مع أي علامات تحذيرية، مشددًا على ضرورة عدم إحكام غلق أماكن وجود الغاز، والحرص الدائم على وجود منافذ تهوية مناسبة، محذرًا من إهمال فحص أنابيب توصيل البوتاجاز التي تمثل أحد أكثر مصادر الخطر شيوعًا داخل المنازل حال تعرضها للتلف أو الإهمال.