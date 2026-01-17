تفاصيل مأساوية.. كيف أنهى تسريب الغاز حياة 5 أشقاء؟

قدمت مذيعة “صدى البلد” الإخباري، إيمان عبد اللطيف، تفاصيل الحادث إذ شهدت قرية ميت عاصم التابعة لدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية حادثا إنسانيا مأساويا، ولقي خمسة أشقاء مصرعهم في واقعة مؤلمة، إثر تسرب غاز داخل مسكنهم، ما أدى إلى إصابتهم بحالات اختناق شديدة أودت بحياتهم في الحال، وسط حالة من الحزن والصدمة بين أهالي القرية.

وعلى الفور، جرى نقل جثامين الأطفال إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي، حيث تم التحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها وأسبابها الحقيقية، وتم تحرير محضر رسمي بالحادث، كما أصدرت النيابة قرارا بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثامين وبيان السبب النهائي للوفاة.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا عاجلا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثامين خمسة أشقاء داخل منزلهم بقرية ميت عاصم، بدائرة مركز بنها، في ظروف غامضة في البداية، ما استدعى تحركا سريعا من الجهات المعنية.

وفي هذا الصدد، قال شهود عيان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "ربنا يصبر الدكتورة ابتسام نصر أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب جامعة بنها، ولادها الخمسة توفوا اثر تسريب غاز بمنزلهم، بقرية ميت عاصم بمدينة بنها.

وأضاف شهود عيان، أن الدكتورة ابتسام كانت مسافرة يومين لشغلها وتعود فور انتهائها من العمل، وليس على سفر بصفة مستمرة مع زوجها، معقبة: "ربنا يربط على قلوبهم ويثبت عقولهم، اللهم أجرهم في مصيبتهم".