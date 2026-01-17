قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد على فترة الإخوان .. وزير الزراعة: أهنئ أحمد موسى بكتابه أسرار
شبورة وأمطار.. تحذيرات جديدة من الأرصاد بشأن الطقس غدا
موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر
عندنا 3 إصابات .. رامز جلال يعلن مفاجأة عن برنامجه فى رمضان 2026
بايرن ميونخ يقلب الطاولة على لايبزيج ويكتسحه بخماسية بالبوندسليجا
خدوا بالكم من بكرا .. تحذيرات جديدة للأرصاد
وزير الرياضة يهنئ أحمد موسى بإصدار كتابه "أسرار"
شخصية جدعة .. وزير الشؤون النيابية: أحمد موسى كان شاهدا على الكثير من الأحداث في مصر
مش هتزيد عن 7 .. تحذير صادم من الأرصاد
فاروق حسني يحصد جائزة الإنجاز مدى الحياة في حفل Joy Awar
وفاة شقيق الفنانة شيرين
حفل «Joy Awards».. تركي الشيخ يقبل رأس فاروق حسني
تفاصيل مأساوية.. كيف أنهى تسريب الغاز حياة 5 أشقاء؟

إيمان عبد اللطيف

قدمت مذيعة “صدى البلد” الإخباري، إيمان عبد اللطيف، تفاصيل الحادث إذ شهدت قرية ميت عاصم التابعة لدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية حادثا إنسانيا مأساويا، ولقي خمسة أشقاء مصرعهم في واقعة مؤلمة، إثر تسرب غاز داخل مسكنهم، ما أدى إلى إصابتهم بحالات اختناق شديدة أودت بحياتهم في الحال، وسط حالة من الحزن والصدمة بين أهالي القرية.

وعلى الفور، جرى نقل جثامين الأطفال إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي، حيث تم التحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها وأسبابها الحقيقية، وتم تحرير محضر رسمي بالحادث، كما أصدرت النيابة قرارا بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثامين وبيان السبب النهائي للوفاة.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا عاجلا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثامين خمسة أشقاء داخل منزلهم بقرية ميت عاصم، بدائرة مركز بنها، في ظروف غامضة في البداية، ما استدعى تحركا سريعا من الجهات المعنية.

وفي هذا الصدد، قال شهود عيان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "ربنا يصبر الدكتورة ابتسام نصر أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب جامعة بنها، ولادها الخمسة توفوا اثر تسريب غاز بمنزلهم، بقرية ميت عاصم بمدينة بنها.

وأضاف شهود عيان، أن الدكتورة ابتسام كانت مسافرة يومين لشغلها وتعود فور انتهائها من العمل، وليس على سفر بصفة مستمرة مع زوجها، معقبة: "ربنا يربط على قلوبهم ويثبت عقولهم،  اللهم أجرهم في مصيبتهم".

حادث الغاز المتسرب الغاز

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

