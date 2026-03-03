قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 4 مارس 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
تقارير إيرانية: اختيار مجتبي خامنئي مرشدا جديدا لإيران خلفا لوالده الراحل
بعد قرار المالية .. موعد صرف مرتبات مارس 2026 رسميًا
في ظل الهجمات الإيرانية .. ولي عهد البحرين يتفقد الأسواق لمتابعة استقرار الإمدادات
الإمام الأكبر يجري اتصالا هاتفيا مع ملك البحرين تأكيدًا لتضامن الأزهر مع المملكة
كاس تحسم الجدل : الأهلي بطلًا للدوري بحكم نهائي .. وبيراميدز يتحدى القرار
زينة توكل : إعفاء مستفيدي الخدمات المتكاملة من إعادة الكشف الطبي يخفف العبء عنهم
وكالة فارس: احتمال تأجيل اختيار المرشد الإيراني إلى الأسبوع المقبل
البترول : حملة على محطات وقود بالمنيا واكتشاف تلاعب بعيارات مسدسات التموين
سحل وقسم شرطة ومحضر | ضحية 5 قطط يكشف حكاية فيديو صادم وسرقة علني
بعد إصابته الأخيرة .. هل يغيب كريستيانو رونالدو عن كأس العالم 2026؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

4 أطعمة غنية بمضادات الأكسدة تحمى من الأمراض الخطيرة | طعمها حلو

اطعمة
اطعمة
اسماء محمد

تلعب الأطعمة المضادة للأكسدة دور كبير في حماية الجسم من عدد كبير من الأمراض والمشكلات الصحية والوقاية من السرطان.

ووفقا لما جاء فى موقع “tuasaude ” نعرض لكم أهم 4 أطعمة تساعد فى تقوية المناعة وصد الأمراض بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة.

شوكولاتة داكنة


يحتوي الشوكولاتة الداكنة على مستويات عالية من الكاتيكينات والإبيكاتيكينات، و توفر هذه الفلافونويدات تحديداً تأثيراً مضاداً للأكسدة يساعد في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

طريقة الاستهلاك: للاستفادة من فوائدها الصحية، تناول حوالي 10 جرامات من الشوكولاتة الداكنة يومياً، وتأكد من أن الشوكولاتة تحتوي على 70% كاكاو على الأقل للحصول على أعلى نسبة من مضادات الأكسدة.

 الطماطم


تُعدّ الطماطم من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي، والليكوبين ، والكاروتينات المختلفة وتعمل هذه العناصر الغذائية معًا على الوقاية من الإجهاد التأكسدي في الجسم.

طريقة الاستهلاك: يمكن الاستمتاع بالطماطم يومياً نيئة أو مطبوخة. وهي مناسبة للسلطات والعصائر وصلصات المكرونة والشوربات وحتى المربى.

الحمضيات


تُعدّ الحمضيات مثل الليمون والبرتقال واليوسفي والكيوي غنية بالفلافونويدات وفيتامين سي وفيتامين ك والبيتا كاروتين، وهذه المكونات تجعلها عناصر أساسية في نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة.

طريقة الاستهلاك: يمكنك تناول الحمضيات طازجة يومياً أو إضافتها إلى وصفاتك، فهي تُضفي نكهة رائعة على العصائر والصلصات والسلطات والحلويات الخفيفة.

الحبوب الكاملة


تُعتبر الحبوب الكاملة، بما في ذلك الأرز البني والشوفان والجاودار والذرة، من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، فهي تزود الجسم بمركبات فينولية أساسية وكاروتينات وتوكوفيرولات.


كيفية تناولها: يمكن إدراج الحبوب الكاملة في وجبات الإفطار أو الغداء أو العشاء فجربها مطبوخة كطبق جانبي، أو ممزوجة بالفاكهة، أو كقاعدة للخبز والبسكويت والحساء.

مضادات الأكسدة تقوية المناعة الحمضيات الشوكولاتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

يقترب من 9000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

مباراة الأهلي وبيراميدز

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

استخراج رخصة موتوسيكل

الرسوم 1160 جنيها .. استخراج رخصة موتوسيكل جديد

الضريبة العقارية

100 ألف جنيه حد أدنى الإعفاء.. 4 حالات لإسقاط دين الضريبة

زكاة الفطر 2026

دار الإفتاء حددت قيمتها.. كم تبلغ زكاة الفطر 2026 فى مصر؟

بالصور

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد .. حلوى اقتصادية بطعم المحلات

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد

فوائد تناول القرنبيط الصحية .. وأفضل طرق لتناوله دون فقدان قيمته الغذائية

فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية

الحلقة 15 والأخيرة من سوا سوا الأعلى فنيًا في رمضان 2026

مسلسل سوا سوا
مسلسل سوا سوا
مسلسل سوا سوا

احذر .. الاستخدام الخاطئ لبخاخات الأنف قد يفاقم انسداد الجيوب

اسباب أنسداد الأنف المستمر
اسباب أنسداد الأنف المستمر
اسباب أنسداد الأنف المستمر

فيديو

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد