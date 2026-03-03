4 أطعمة غنية بمضادات الأكسدة تحمى من الأمراض الخطيرة | طعمها حلو

تلعب الأطعمة المضادة للأكسدة دور كبير في حماية الجسم من عدد كبير من الأمراض والمشكلات الصحية والوقاية من السرطان.

ووفقا لما جاء فى موقع “tuasaude ” نعرض لكم أهم 4 أطعمة تساعد فى تقوية المناعة وصد الأمراض بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة.

شوكولاتة داكنة



يحتوي الشوكولاتة الداكنة على مستويات عالية من الكاتيكينات والإبيكاتيكينات، و توفر هذه الفلافونويدات تحديداً تأثيراً مضاداً للأكسدة يساعد في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

طريقة الاستهلاك: للاستفادة من فوائدها الصحية، تناول حوالي 10 جرامات من الشوكولاتة الداكنة يومياً، وتأكد من أن الشوكولاتة تحتوي على 70% كاكاو على الأقل للحصول على أعلى نسبة من مضادات الأكسدة.

الطماطم



تُعدّ الطماطم من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي، والليكوبين ، والكاروتينات المختلفة وتعمل هذه العناصر الغذائية معًا على الوقاية من الإجهاد التأكسدي في الجسم.

طريقة الاستهلاك: يمكن الاستمتاع بالطماطم يومياً نيئة أو مطبوخة. وهي مناسبة للسلطات والعصائر وصلصات المكرونة والشوربات وحتى المربى.

الحمضيات



تُعدّ الحمضيات مثل الليمون والبرتقال واليوسفي والكيوي غنية بالفلافونويدات وفيتامين سي وفيتامين ك والبيتا كاروتين، وهذه المكونات تجعلها عناصر أساسية في نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة.

طريقة الاستهلاك: يمكنك تناول الحمضيات طازجة يومياً أو إضافتها إلى وصفاتك، فهي تُضفي نكهة رائعة على العصائر والصلصات والسلطات والحلويات الخفيفة.

الحبوب الكاملة



تُعتبر الحبوب الكاملة، بما في ذلك الأرز البني والشوفان والجاودار والذرة، من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، فهي تزود الجسم بمركبات فينولية أساسية وكاروتينات وتوكوفيرولات.



كيفية تناولها: يمكن إدراج الحبوب الكاملة في وجبات الإفطار أو الغداء أو العشاء فجربها مطبوخة كطبق جانبي، أو ممزوجة بالفاكهة، أو كقاعدة للخبز والبسكويت والحساء.