وكيل صحة الأقصر يتابع أعمال القافلة الطبية بمركز شباب الزهراء بالطود

أجرى الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، جولة تفقدية على القافلة الطبية المقامة بمركز شباب الزهراء بإدارة الطود الصحية، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للأهالي.

وشملت الجولة المرور على مختلف عيادات القافلة التي تقدم خدماتها في تخصصات النساء والتوليد وتنظيم الأسرة، الأطفال، الجلدية، الباطنة، الجراحة، العظام، إلى جانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وإجراء الكشف العشوائي لقياس السكر وضغط الدم.

كما تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وانتظام العمل داخل جميع العيادات.

وحرص وكيل الوزارة على الاستماع إلى المواطنين المترددين على القافلة، للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة لهم بالمجان، والتأكد من رضاهم عنها، مؤكدًا استمرار تكثيف القوافل الطبية للوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لخطة مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر لدعم المنظومة الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.