محاكاة واقعية للأزمات.. تدريب عملي لتعزيز الاستعداد لمواجهة الطوارئ بالأقصر

تماشيا مع خطط التطوير المستمر واستعدادات اعتماد المنظومة تحت مظلة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، تم تنفيذ مناورة موسعة لخطة الطوارئ والكوارث داخل أحد الصروح الطبية المتخصصة في علاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، من خلال محاكاة سيناريو حادث يضم عددًا لا يقل عن عشرة مصابين بإصابات متنوعة، بهدف تدريب الفرق الطبية والإدارية على سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع المواقف الطارئة.

وجاءت هذه التجربة العملية ، في إطار رفع درجة الاستعداد والجاهزية لدى جميع العاملين، وتعزيز الوعي بآليات مواجهة الأزمات بهدوء وكفاءة وفق الخطط المعتمدة لمجابهة الطوارئ، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة الطبية بأعلى مستويات الأمان، والحفاظ على ما تحقق من طفرة في مجال علاج الأورام بالمجان وخدمة آلاف المرضى من أبناء محافظات الصعيد.

ومن جانبه، أكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن تنفيذ سيناريو عملي واقعي لخطة الطوارئ يهدف إلى توعية وتدريب العاملين على حماية الأرواح والممتلكات، والحفاظ على الاستقرار النفسي أثناء التعامل مع الأزمات، مشددًا على أن التدريب المستمر يسهم في ترسيخ ثقافة العمل الجماعي واتخاذ القرار السليم في اللحظات الحرجة.

وأضاف أن تلك المناورات تأتي ضمن منظومة تطوير شاملة تهدف إلى تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يتماشى مع اشتراطات منظومة التأمين الصحي الشامل، ويعكس الحرص الدائم على تعزيز جاهزية الفرق الطبية لمواجهة أي طارئ بكفاءة واحترافية.