لجنة إدارة غزة: نعمل لإسكان الأسر وإعادة الأمن والاستقرار لغزة

قال الدكتور علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، إن اللجنة تستهدف إسكان كل أسرة، وتقديم خدمات التعليم والصحة، إلى جانب تلبية الاحتياجات الأساسية في مختلف مجالات الحياة داخل قطاع غزة.

استقرار الأوضاع داخل القطاع

وأضاف شعث، خلال لقاء خاص مع الإعلامية فيروز مكي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن اللجنة تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني لإزالة الألم الذي تعرض له خلال الفترات الماضية، والعمل على إعادة الأمن والأمان الذي فُقد، بما يساهم في استقرار الأوضاع داخل القطاع.

منع تكرار الحروب

وشدد رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة على أن استعادة الأمن والاستقرار تمثل خطوة أساسية لمنع تكرار الحروب مرة أخرى، ليس فقط في قطاع غزة، ولكن في المنطقة بأكملها، مؤكدًا أن تحقيق الاستقرار هو المدخل الحقيقي لإعادة الإعمار وبناء المستقبل.