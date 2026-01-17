قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ستانلي نوابالي يحصد جائزة رجل مباراة منتخب مصر ونيجيريا
طالب يمزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق امتحانات الإعدادية بالبحيرة (خاص)
أحمد موسى عن هزيمة منتخب مصر من نيجيريا: مش فارفة مركز تالت وللا رابع
كابتن شديد أول بطل خارق بطابع مصري خالص في عمل فني خلال رمضان 2026
لازم اعتذار.. أحمد موسى: إطلاق بعض الجماهير المغربية صفارات استهجان أثناء عزف النشيد المصري لا يليق
أحمد موسى عن إهدار صلاح ومرموش ضربات جزاء في مباراة نيجيريا: إيه يا جماعة خير
منتخب نيجيريا يحقق البرونزيه والفراعنة تكتفي بالمركز الرابع في أمم إفريقيا بركلات الترجيح
التسجيل في البريد.. 5 فئات لا تستحق السكن البديل للإيجار القديم
حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي
علي شعث: لجنة إدارة غزة فنية وخرجت من حاضنة الشعب الفلسطيني
التوتر بين واشنطن وطهران يتصاعد.. إيران ترد على مزاعم أمريكية وترامب يدعو لتغيير القيادة
التضامن: نتعاون مع النيابة في واقعة اكتشاف شبكة للاتجار بالبشر بدار رعاية
أخبار العالم

رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة: نحن مصممون على ألا تعود الحروب إلى القطاع

المهندس علي شعث
المهندس علي شعث

صرح رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، علي شعث، لقناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، بأن اللجنة التابعة له قد وضعت خططاً لإعادة إعمار القطاع، استناداً إلى الخطط المصرية في هذا الشأن. 

وأضاف شعث: "تتمثل الغاية الأساسية من هذه الخطة في توفير مسكن لائق للفلسطيني، وهناك خطة لإدخال منازل جاهزة عبر معبر رفح، الذي يُعد افتتاحه أولويتنا القصوى، ونحن عازمون على ألا تعود الحروب إلى القطاع".

كما أكد المهندس علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، أن اللجنة التي تم تشكيلها هي لجنة فلسطينية فنية بامتياز، اختارها الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية، وتهدف إلى تحقيق حياة كريمة للفلسطينيين في أسرع وقت ممكن، مع الحرص على عدم عودة الحروب إلى الفطاع أو إلى المنطقة العربية.

وأوضح شعث، أن المجتمع الدولي يتواصل مع اللجنة لتوفير الدعم المطلوب لمرحلة الإغاثة العاجلة، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة التعافي، مشيرًا إلى أن إعادة تدوير الركام واستخدامه في إعادة البناء سيوفر فرص عمل واسعة لأبناء القطاع، داعيًا شركات المقاولات والقطاع الخاص إلى الانخراط الفوري في أعمال إزالة الركام.

وشدد على أهمية عودة الأطفال إلى المدارس بعد حرمان شعب غزة من التعليم لنحو عامين ونصف، كاشفًا عن وجود نحو 20 ألف جريح مدرجين على كشوف منظمة الصحة العالمية، تدرس اللجنة إخراجهم من القطاع لتلقي العلاج، إلى جانب توفير خدمات صحية وتعليمية عاجلة، ومناقشة إدخال مستشفيات جاهزة وكوادر طبية مصرية وفلسطينية وعربية.

وأشار شعث إلى وجود خطة لإدخال بيوت مسبقة الصنع عبر معبر رفح، الذي يمثل أولوية قصوى لفتحه من الاتجاهين، مؤكدًا أن الخطة تركز أولًا على توفير المسكن الكريم للإنسان الفلسطيني.

وأضاف أن اللجنة جاءت لخدمة الفلسطينيين، وأن خطتها ترتكز على الخطة المصرية لإعادة إعمار وإنعاش قطاع غزة، بهدف رفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتقدم شعث بالشكر إلى الرئيس محمود عباس على احتضانه لهذه اللجنة، كما وجه الشكر إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحكومته على اتفاق وقف إطلاق النار، وإطلاق مجلس السلام والمجلس التنفيذي ولجنة إدارة غزة.

كما أعرب عن تقديره لمصر حكومة وشعبًا، وللرئيس عبد الفتاح السيسي، على الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لإغاثة غزة، مثمنًا دور الدول الوسيطة والدول العربية الداعمة لإعادة البسمة إلى أطفال غزة.

رئيس اللجنة الفلسطينية قطاع غزة علي شعث معبر رفح إعادة إعمار القطاع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد