كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر ونيجيريا
أهمها مصر ونيجيريا.. مواعيد مباريات اليوم السبت17-1-2026 والقنوات الناقلة
محافظ القاهرة يتفقد لجان الامتحانات لمتابعة توفير سبل الراحة للطلاب
مقتل 7 أشخاص في إطلاق بجنوب أفريقيا
ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية
حسام عبد المجيد يتمسك بالحلم الأوروبي ويرفض العروض الخليجية
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 17-1-2026
20 صورة ترصد انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بمختلف محافظات الجمهورية اليوم
أسواق الائتمان العالمية تسجل أعلى المستويات منذ 20 عامًا
من هي نور العزاوي زوجة الراب الشهير ؟
امتحانات الشهادة الإعدادية | تأخر وصول الأسئلة للجنة بالعمرانية ومطالب بتعويض الوقت
أحكام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة رادعة لكل إساءة استخدام سلطة الوظيفة العامة
مرأة ومنوعات

للحماية من الموت.. نصائح لمنع تسرب الغاز في المنزل

الغاز
الغاز
هاجر هانئ

الغاز الطبيعي هو وسيلة مريحة وفعالة لتشغيل منازلنا. يستخدم الكثير منا أجهزة الغاز للقيام بكل شيء من الحفاظ على دفئنا في فصل الشتاء إلى مساعدتنا في طهي وجبات لذيذة.

ولسوء الحظ، يشكل تسرب الغاز تهديدا حقيقيا للغاية، مما قد يؤدي إلى الحرائق والانفجارات وحتى التسمم بأول أكسيد الكربون.

نصائح للوقاية من تسريب الغاز

تسلط هذه المخاطر الضوء على أهمية الوقاية من تسرب الغاز. من خلال اتخاذ تدابير استباقية، يمكنك تقليل مخاطر المشكلات المتعلقة بالغاز بشكل كبير وضمان سلامتك.

-افحص الأجهزة بانتظام

واحدة من أكثر الطرق فعالية لمنع تسرب الغاز في المنزل هي من خلال عمليات التفتيش المنتظمة على الأجهزة التي تعمل بالغاز. من خلال التحقق من هذه الأجهزة بشكل روتيني، يمكنك تحديد التسريبات المحتملة قبل أن تصبح مشاكل خطيرة.

فيما يلي قائمة مرجعية لأجهزة الغاز الشائعة للفحص:

الأفران: ابحث عن أي علامات على البلى على الخراطيم أو تغير اللون حول خطوط الغاز. تأكد أيضا من أن الضوء التجريبي يحترق باللون الأزرق وليس أصفرا أو برتقاليا، مما قد يشير إلى وجود مشكلة.

سخانات المياه: تحقق من وجود صدأ أو تآكل على الخزان، وتأكد من أن جميع التوصيلات ضيقة. استمع إلى أي أصوات غير عادية يمكن أن تشير إلى وجود مشكلة. إذا كنت تشك في وجود مشكلة، فاتصل بالسباك المحلي لإصلاح سخان المياه.

البوتجاز: تأكد من أن الشعلات نظيفة وأنه لا توجد روائح غازية عند إيقاف تشغيلها. افحص الوصلات والخراطيم بحثا عن أي علامات تآكل.

مجففات الملابس: تأكد من أن فتحة العادم واضحة وأن التوصيلات آمنة. تحقق من وجود أي روائح أو ضوضاء غير عادية أثناء التشغيل.

للحصول على تعليمات الصيانة التفصيلية، راجع الأدلة المقدمة مع أجهزتك. يمكن أن تقلل عمليات التفتيش المنتظمة بشكل كبير من خطر تسرب الغاز في منزلك.

-الحفاظ على التهوية المناسبة

التهوية المناسبة أمر بالغ الأهمية في منع تراكم الغاز وضمان تبديد أي تسربات بسرعة. تأكد من أن جميع الغرف التي تحتوي على أجهزة تعمل بالغاز لديها تهوية كافية. يتضمن ذلك استخدام مراوح العادم والحفاظ على النوافذ مفتوحة قليلا للسماح بتدوير الهواء.

تأكد من فحص أي فتحات أو مداخن أو مداخن متصلة بأجهزة الغاز الخاصة بك على أساس روتيني لمنع العوائق والسماح بتوزيع المنتجات الثانوية للاحتراق بأمان خارج منزلك. أيضا، لا تسد الفتحات أو مآخذ الهواء مع الأثاث أو الستائر أو أي شيء آخر للحفاظ على تدفق ثابت للهواء.


 

المصدر: safferplumbing

الغاز الطبيعي تسريب الغاز

وفاة أبناء الدكتورة ابتسام نصر

وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر

ابراهيم حسن

محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

الطالبان المتوفيان

حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور

حالة الطقس

موجة شديدة البرودة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

منتخب مصر

5 نجوم سوبر.. الغيابات تضرب منتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا

بالصور

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية

