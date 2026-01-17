قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة.. عرض أوروبي من الدوريات الكبرى يعطل تجديد نجم الأهلي
أخبار التوك شو| كواليس خطيرة يكشفها مصطفى بكري عن ثورة يناير .. حسن عبد الرحمن: تدخل الرئيس السيسي صحّح مسار الانتخابات البرلمانية
4 مباريات قوية فى ختام الجولة السابعة بكأس عاصمة مصر اليوم
أسعار السكر والزيت والدقيق في التموين اليوم السبت 17-1-2026
الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو
موعد مباراة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا
أسامة حسن يوجه رسالة دعم لـ حسن شحاتة: ربنا يشفيك ويعافيك
عاهد بسيسو: رؤية حكومة فلسطين لإعادة إعمار غزة مبنية على الخطة المصرية
نداء عاجل من الجيش السوري بعدم دخول المدنيين إلى ريف حلب
تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا.. وموعد المباراة والقنوات الناقلة
هل مر النبي على مصر في ليلة الإسراء والمعراج؟.. علي جمعة: زارها مرتين
أحزاب: المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ تعكس محورية الدور المصري في دعم الدولة الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم
أسماء عبد الحفيظ

على مدار سنوات طويلة، ثار جدل واسع حول أهمية وجبة الإفطار، خاصة مع انتشار أنظمة غذائية تدعو إلى تجاهلها بدعوى تسريع فقدان الوزن.

وجبة مهملة تغيّر كل شيء.. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم

إلا أن الأبحاث العلمية الحديثة حسمت هذا الجدل، مؤكدة أن وجبة الإفطار تُعد حجر الأساس في أي نظام غذائي صحي، لا سيما لمن يسعون إلى خسارة الدهون بطريقة آمنة ومستقرة، وهو ما يوضحه الدكتور أحمد صبري، استشاري التغذية العلاجية ونحت القوام.

ماذا تقول الأبحاث الحديثة عن وجبة الإفطار؟

أوضح الدكتور أحمد صبري أن النظرة إلى وجبة الإفطار تغيرت جذريًا خلال العقود الأخيرة، بعدما كشفت الدراسات الحديثة عكس ما كان شائعًا قبل عام 2000.

وقال استشارى التغذية، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: كانت هناك دراسات قديمة تشير إلى إمكانية الاستغناء عن وجبة الإفطار، لكن الأبحاث العلمية الحديثة أثبتت أن الإفطار هو أفضل وجبة يمكن الاعتماد عليها في أنظمة التخسيس الصحية.

وتساعد هذه الوجبة الجسم على الخروج من حالة الصيام الطويلة أثناء النوم، وتهيئته لبدء النشاط اليومي بكفاءة.

كيف ترفع وجبة الإفطار معدل الحرق؟

أكد استشاري التغذية العلاجية أن تناول الإفطار في بداية اليوم يمنح الجسم دفعة قوية من الطاقة، ويعمل على تنشيط جهاز الحرق بشكل ملحوظ.

وأوضح قائلًا: وجبة الإفطار تُعيد تشغيل جهاز الحرق بكفاءة عالية، وتساعد الجسم على استخدام الدهون المخزنة كمصدر أساسي للطاقة، بدلًا من تخزين السعرات الحرارية.

وأشار إلى أن تجاهل الإفطار قد يؤدي إلى تباطؤ معدل الأيض، حتى مع تقليل كميات الطعام على مدار اليوم.

هل يشترط تناول الإفطار في الصباح الباكر؟

نفى الدكتور أحمد صبري وجود توقيت إلزامي لوجبة الإفطار، مؤكدًا أن الأهم هو عدم إلغائها تمامًا.

وقال: حتى إذا تم تناول الإفطار في وقت متأخر من اليوم، فهو أفضل كثيرًا من عدم تناوله نهائيًا، لأن هذه الوجبة ضرورية لتنشيط الحرق بصورة صحيحة.

وأوضح أن هذا المفهوم يتماشى مع أنظمة تنظيم مواعيد الطعام أو الصيام المتقطّع، بشرط الحفاظ على الوجبة نفسها.

وجبة الإفطار وامتصاص الفيتامينات

لفت الدكتور أحمد صبري إلى أن الإفطار يُعد من أكثر الوجبات التي يستفيد منها الجسم في امتصاص العناصر الغذائية.

وأضاف: الجسم يمتص خلال وجبة الإفطار قدرًا كبيرًا من الفيتامينات والمعادن الأساسية، التي يحتاجها للقيام بوظائفه الحيوية طوال اليوم.

وهو ما يجعل الإفطار عنصرًا أساسيًا للصحة العامة، وليس مجرد وسيلة لفقدان الوزن.

الإفطار وخسارة الدهون وليس الوزن فقط

وجبة مهملة تغيّر كل شيء.. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم

و أكد استشاري التغذية العلاجية أن أهمية الإفطار لا تقتصر على إنقاص الرقم الظاهر على الميزان، بل تمتد إلى تحسين تركيب الجسم.

وقال وجبة الإفطار تساعد على حرق الدهون المخزنة، وليس فقدان الوزن بشكل عشوائي، وهو الهدف الحقيقي لأي نظام تخسيس ناجح.

إليكم الفيديو:

https://www.youtube.com/shorts/XCagpUQv9rc?feature=share

كيف ترفع وجبة الإفطار معدل الحرق هل يشترط تناول الإفطار في الصباح الباكر وجبة الإفطار وامتصاص الفيتامينات وجبة مهملة تغيّر كل شيء سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم وجبة الإفطار أهمية وجبة الإفطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس.. قرار حكومي يحدد

وفاة أبناء الدكتورة ابتسام نصر

وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر

كاف

لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا

ابراهيم حسن

محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا

مباراة مصر والسنغال

قرار مفاجئ من الفيفا تجاه منتخب مصر عقب خسارة السنغال .. ماذا حدث؟

حالة الطقس

أمطار على هذه المناطق .. بيان عاجل من الأرصاد

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

الأهلي

نادي الرياض السعودي يخطف صفقة الأهلي الجديدة.. ماذا حدث في الميركاتو؟

ترشيحاتنا

سهير موسى رئيس مصر للطيران للخدمات الجوية

الخدمات الجوية.. مصر للطيران تحقق أعلى صافي أرباح في تاريخ الشركة خلال 2025

البابا تواضروس والقس أندرية زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يوجّه رسالة تقدير ومحبة للبابا تواضروس

مؤتمر صحفي لإطلاق عقار ويجوفي في مصر

نوفو نورديسك تعلن عن إطلاق ويجوفي في مصر وهو علاج من فئة GLP-1 معتمد لعلاج السمنة وزيادة الوزن لدى البالغين والمراهقين من سن 12 عاما الذين يعانون من مشاكل صحية تتعلق بالوزن

بالصور

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي

حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية

حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم

فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

سر في فقدان الوزن

ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو

مشكلات الرجيم

استشاري تغذية: الرجيم الحقيقي لا يحتاج حرمان.. وهذا ما يمنع ارتداد الوزن|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد