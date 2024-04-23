اعرف أهمية وجبة الإفطار لمريض السكر.. لا تتجاهلها لهذه الأسباب

وجبة الإفطار لمرضى السكر لها أهمية كبيرة ولا ينبغي تجاهلها للأسباب التالية، وفقا لما نشره موقع إكسبريس .

أهمية وجبة الإفطار لمريض السكر

تنظيم مستويات السكر في الدم: وجبة الإفطار تلعب دورًا حاسمًا في تنظيم مستويات السكر في الدم بعد الصيام الليلي. عند تناول وجبة الإفطار المتوازنة والصحية، يتم تحفيز الجسم على إفراز الأنسولين واستخدام السكر بشكل صحيح.

توفير الطاقة والتركيز: يعد الإفطار وجبة الطاقة الأولى لليوم، وتؤمن الوقود اللازم للدماغ والجسم للقيام بالأنشطة اليومية والتركيز في العمل والمدرسة.

السيطرة على الشهية والوزن: تناول وجبة إفطار صحية يمنع الشعور بالجوع الشديد في وقت لاحق من النهار، وبالتالي يساعد على الحفاظ على وزن صحي ومنع تناول الوجبات السريعة أو الغذاء الغير صحي.

تحسين وظائف الجهاز الهضمي: يعمل تناول وجبة الإفطار على تنشيط عملية الهضم وتحفيز حركة الأمعاء، مما يساعد على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ومنع مشاكله.

تعزيز الصحة العامة: تناول وجبة الإفطار الصحية تزود الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية مثل الألياف والفيتامينات والمعادن، وبالتالي يعزز الصحة العامة ويقوي جهاز المناعة.

من الأمور المهمة أن تكون وجبة الإفطار لمرضى السكر متوازنة وصحية، تتضمن مصادر للبروتين مثل البيض أو اللحوم الخفيفة، والحبوب الكاملة مثل الشوفان أو القمح الكامل، والفواكه والخضروات الطازجة، والدهون الصحية مثل زيت الزيتون، قد يكون من الأفضل استشارة أخصائي تغذية لتحديد الوجبة المناسبة تبعًا لاحتياجات الفرد ورغباته.