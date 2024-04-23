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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف الطبي على 1053 مواطنا بالمجان بقرى دمياط

قافلة طبيه بدمياط
قافلة طبيه بدمياط

تلقت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة حول أبرز نتائج القافلة الطبية التى عقدتها إدارة القوافل بالمديرية  ، بعزبة ٨ بمركز كفر سعد ضمن خطة شهر أبريل الجارى والتى تشمل عدد من القرى بمراكز كفر سعد وكفر البطيخ والزرقا ..

وأشار البيان إلى أن القافلة تضمنت ١١ عيادة بعدد ٩ تخصص طبى، علاوة على تضمنها وحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، وتردد عليها ١٠٥٣ مواطن تلقو خدمات الكشف والعلاج بالمجان، حيث تم إحالة ١١ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٦ حالات ، وأيضًا إجراء ٣٨٦ تحليل بمعمل الدم و ٢٤ تحليل بمعمل الطفيليات.

كما تم فحص ٣٢ حالة بالأشعة و ١٩ حالة بالسونار ، وفحص ١١٣ حالة ضمن مبادرة " افحص واطمن " للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر،  وعقد ١٠ ندوات للتثقيف الصحى حضرها ١٢٥ مواطنا.

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