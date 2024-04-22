غدا.. مقاطعة لشراء السمك بأسواق دمياط نظرا لارتفاع سعره

نظرا لارتفاع الملحوظ في أسعار الأسماك بدمياط، دشن عدد كبير من المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعى الفيس بوك، حملات تطالب بمقاطعة شراء الأسماك، لجين انخفاض سعرها بالأسواق ومن المقرر أن تبدأ المقاطعة غدا في جميع أسواق الأسماك على مستوى محافظة دمياط.

دمياط بها ٦٠% من حجم اسطول الصيد المصرى بمدينة عزبه البرج ويطلق عليها بلد الصيد والصيادين.

كانت قد شهدت أسواق السمك في دمياط، ارتفاعا ملحوظا منذ شهر رمضان وحتى اليوم قي سعر السمك فكيلو البورى وصل إلى ٢٢٠ جنيه والبلطى ١٢٠ جنيه والشبار المبطرخ ٢٠٠ جنيه والجمبري ٣٥٠ جنيه.

ومن المقرر أن تبدأ المقاطعه منذ صباح الغد، الثلاثاء بمختلف أسواق محافظة دمياط.