عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. مقاطعة لشراء السمك بأسواق دمياط نظرا لارتفاع سعره

مقاطعه السمك
مقاطعه السمك

نظرا لارتفاع الملحوظ في أسعار الأسماك بدمياط، دشن عدد كبير من المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعى الفيس بوك، حملات تطالب بمقاطعة شراء الأسماك، لجين انخفاض سعرها بالأسواق  ومن المقرر أن تبدأ المقاطعة غدا في جميع أسواق الأسماك على مستوى  محافظة دمياط.

 

دمياط بها ٦٠% من حجم اسطول الصيد المصرى بمدينة عزبه البرج ويطلق عليها بلد الصيد والصيادين. 

 

 

كانت قد شهدت أسواق السمك في دمياط، ارتفاعا ملحوظا  منذ شهر رمضان وحتى اليوم قي سعر السمك فكيلو البورى وصل إلى ٢٢٠ جنيه  والبلطى ١٢٠ جنيه  والشبار المبطرخ ٢٠٠ جنيه والجمبري ٣٥٠ جنيه.

ومن المقرر أن تبدأ المقاطعه منذ صباح الغد، الثلاثاء بمختلف أسواق محافظة دمياط. 

الشباب والرياضة ويونيسف تنفذان برنامج مشواري بمعهد الدراسات الفندقية في دمياط

دمياط اسطول الصيد المصري أسطول الصيد اسواق السمك أسواق الأسماك ارتفاع سعر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

احتراق 7 سيارات و6 تكييفات إثر حريق في جراج عقار بالجمالية

تضامنا مع المقاطعة.. محافظ بورسعيد يرفض دخول سوق السمك لحين خفض الأسعار

ابعد عن شيكابالا .. ناقد رياضي يحذر إبراهيم سعيد في منشور مثير

الغندور يهاجم مهيب عبد الهادي: «تقدر تعرض حاجة عن الخطيب ولا هتتمنع؟»

تحذير من الأرصاد بسبب سوء الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة

عرس جماعي.. رئيس الإمارات يحتفل بزفاف ابنته ضمن أفراح آل نهيان

ترشيحاتنا

أبلكيشن جديد لتقديم الطلبات.. حظر التصالح في مخالفات البناء لهذه الحالات

رمضان عبد المعز: بهذه الطريقة تستطيع التوكل على الله في حياتك

محافظو الجمهورية يهنئون الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

تحذير من الأرصاد بسبب سوء الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة

أبليكشن للتصالح على مخالفات البناء.. التنمية المحلية تستعد لإطلاق أول تجربة إلكترونية

مودرن فيوتشر يسقط في كمين الداخلية بالدوري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة رانيا تخطف الأنظار بأناقتها في أحدث ظهور | شاهد

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل فطائر الجبنة والزعتر

مي كساب تثير الجدل بعد ظهورها بالمايوه.. سعره صادم

تعرضت للإهانة بسبب الحجاب.. رجل فرنسي يبصق على فتاة مسلمة في إسبانيا

فيديو

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

متشتريش دلوقتي| الغرف التجارية تؤكد انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ