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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بورسعيد تدخل يومها الثاني لمقاطعة شراء الأسماك وبائعين ينضموا للحملة| تفاصيل

أسواق أسماك بورسعيد
أسواق أسماك بورسعيد اليوم

دخل أهالى محافظة بورسعيد ثاني أيام مبادرة مقاطعة شراء الاسماك لمواجهة جشع الأسعار والتى دشنوها يوم أمس الأحد واعلنزا استمرارها لمدة أسبوع.  

هذا وتواصل مبادرة المقاطعة تحقيق نجاحها فى اليوم الثاني لخلو أسواق أسماك المحافظة من المشترين سوى عدد من الزوار بالسوق الرئيسي القادمين من المحافظات المجاورة فى رحلات اليوم الواحد .

واعتلى صدى المبادرة محركات البحث على جوجل وتويتر بشكل كبير كما امتلاءت صفحات التواصل على فيس بوك بشعارات الحملة و التى تفنن أهالي بورسعيد فى تصميمها ونشرها.  

هذا وقد حققت صفحات محلات تجارة الاسماك أعلى نسبة تعليقات على مدار يوم أمس و اليوم على منشورات ترويج الاسماك بعد أن حرص الآلاف من المواطنين بتسجيل تعليقات المقاطعة فى التعليقات لمنشورات تلم الصفحات. 
هذا وقد أعلنت عدد من محلات الأسماك فى بورسعيد من بائعين التجزئة وصغار البائعين الانضمام الي حملة المقاطعة مطالبين تجار الجملة وكبار تجار بورصة الاسماك النزول بالاسعار لمصلحة المستهلك

ومن جانبها تواصل شعبة الأسماك بغرفة بورسعيد التجارية برئاسة عبده رضوان اجتماعاتها لبحث المشكلة و النزول بالاسعار للحد الطبيعي بما لايضر التجارة ذاتها بكافة مستوياتها الجملة و القطاعى.


كان عبده رضوان رئيس شعبة الأسماك فى بورسعيد وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية أكد انعقاد اجتماع طارئ خ لأعضاء الشعبة لبحث تداعيات إعلان أهالي بورسعيد مقاطعة شراء الأسماك لمدة أسبوع.

وقال رئيس شعبة الأسماك فى بورسعيد خلال اتصال هاتفي لسنا ضد المواطن فى رغبته بالنزول بالاسعار بما لايعود بالخسارة على التجار .

وشدد رئيس شعبة أسماك بورسعيد على رفض الشعبة المغالاة فى أسعار بيع الاسماك من قبل بعض التجار و الباعة بما لايتوازى مع الحالة الاقتصادية لدخل المواطن خاصة وأن بورسعيد محافظة ذات طبيعة خاصة فى إقبال المواطنين على تناول الاسماك كوجبه اساسية .

ولفت رئيس شعبة الاسماك الي أن هناك عدة عوامل ترتبط بالسعر منها أسعار الوقود لمراكب الصيد وكذا وقود السيارات التى تنقل الاسماك الي الأسواق وعدد العمالة التى تمتهن المهنة سواء الصيادين أو البائعين وكل منهم مسؤل عن أسرة أو أكثر يبحث عن سد احتياجاتهم من المستلزمات الأخرى.  

وشدد رضوان على ضرورة النزول بالاسعار لكافة السلع بعد الانفراجة الاقتصادية لان كل السلع و المستلزمات مرتبطة ببعضها البعض فى شكل اشبه بالدائرة المغلقة .

وضرب رئيس شعبة أسماك بورسعيد مثل ببائع السمك اذا طالبناه بتخفيض أسعاره فوجب عند توجهه لشراء دواجن او لحوم لاسرته أن يكون سعرها مناسب كى يتمكن من شرائها متسائل كيف يبيع تاجر السمك بهامش ربح صغير وغيره من تجار السلع الأخرى تحقق مكاسب لايستطيع من خلالها تلبية احتياجات أسرته.


وطالب رئيس شعبة أسماك بورسعيد الجميع بالتكاتف من أجل مصلحة الوطن والمواطن باعتبار أن الجميع فى النهاية مواطنين مصريين رافعين شعار كتف فى كتف للعبور من الأزمة الاقتصادية وهو مادعت ووجهت له القيادة السياسية مرارا وتكرارا .

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كانت عدد من صفحات التواصل الإجتماعي المختصة بمحافظة بورسعيد دشنت حملة لمقاطعة شراء الأسماك بدء من اليوم الأحد ولمدة اسبوع لمحاربة غلاء الأسعار.


وشدد أهالى بورسعيد على ان مقاطعة شراء الاسماك هى الاولي فى طريق مجابهة جشع التجار مطالبين أجهزة المحافظة المعنية فى مساعدتهم رافعين شعار معا نستطيع مواجهة جشع التجار

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