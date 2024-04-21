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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم بورسعيد تكرم 7 طلاب فائزين مسابقة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات الوزارية

بالتزامن مع الاحتفال
بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للإبداع والابتكار تعليم

كرم الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد،  اليوم، 7 طلاب فائزين في المسابقة الوزارية التي تنظمها الإدارة العامة لتنمية مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة.

 

ومن خلال كلمته للحضور أشاد الدكتور محمد عبد التواب وكيل تعليم بورسعيد بالمجهود المبذول من القائمين على المسابقة الوزارية مع الطلاب المحتفى بهم الذين حققوا مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للإبداع والابتكار تعليم بورسعيد يكرم ٧ متميز

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ولفت وكيل تعليم بورسعيد إلى أن تكريمهم يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للإبداع والابتكار.

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وكرم وكيل تعليم بورسعيد فريق مدرسة بورفؤاد الثانوية للبنات وهن الطالبات سارة عيسى وجومانا أسعد وجنة أحمد الفائزات في مسابقة "مصر الرقمية" بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية للمرحلة الثانوية تحت إشراف  أسماء مؤمن معلم الكمبيوتر و راوية رضوان الموجه المشرف.

 

كما كرم "عبد التواب" الطالبة هنا السيد المقيدة بمدرسة نبوية الجابري الإعدادية للبنات الفائزة في مسابقة "إنجازات بلدي" بالمركز السابع على مستوى الجمهورية للمرحلة الإعدادية تحت إشراف  إيمان حسن والموجه المشرف  سماح الدمك.

 

واختتم وكيل تعليم بورسعيد بتكريم الطلاب أحمد نادر وأدهم بلال وحازم محمد فريق مدرسة يوسف عاشور الابتدائية الفائزين في مسابقة "حياة كريمة" بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية للمرحلة الابتدائية تحت إشراف  دعاء أسامة والموجه المشرف الأستاذة راوية رضوان.

واستمع وكيل تعليم بورسعيد إلى شرح مفصل من الطلاب الفائزات للمشروعات الفائزة التي قدموها بالمسابقة، موصيا بتعميم المشروعات كنسخة ورقية على المكتبات لتحقيق الفائدة لجميع الطلاب بجميع مدارس المحافظة.

 

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