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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يشدد على انتظام سير العمل بالمجمع الاسترشادي

محافظ بورسعيد يتفقد
محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بالمجمع الاسترشادي المطور للجه

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم المجمع الاسترشادي المطور للجهاز التنفيذي بمجمع المصالح بالديوان العام.

 

  وذلك لمتابعة سير وانتظام تقديم الخدمات للمواطنين،  بعد تطوير المجمع على أعلى مستوى،  للارتقاء بمستوى الخدمة ، في ظل ما تشهده المنظومة الادارية من تطور غير مسبوق بمحافظة بورسعيد.

ورافقه خلال جولته الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والمستشار ابراهيم عبد الغفار مستشار المحافظة للاستثماء ، واللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي للمحافظة.

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و قام محافظ بورسعيد بالمرور على أقسام المجمع الاسترشادي المطور للجهاز التتفيذي بمجمع المصالح.

 و حرص محافظ بورسعيد على التأكد من انتظام سير العمل داخل المركز، موجها بالدقة والسرعة في إنجاز الأعمال والتيسير على المواطنين، و التطوير المستمر لمستوى الأداء، لتوفير أقصى درجات الراحة للمواطنين.

محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بالمجمع الاسترشادي المطور للجهاز التنفيذي

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وأشار محافظ بورسعيد أن الجهاز الإداري بمحافظة بورسعيد شهد تطورا غير مسبوق منذ تطبيق منظومة التحول الرقمي الجديدة ببورسعيد،  وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وسرعة انجاز الاعمال على درجة عالية من الدقة والشفافية، بما يساهم في تطوير مستوى الأداء وسرعة إنجاز الاعمال .

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