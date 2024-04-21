محافظ بورسعيد يشدد على انتظام سير العمل بالمجمع الاسترشادي

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم المجمع الاسترشادي المطور للجهاز التنفيذي بمجمع المصالح بالديوان العام.

وذلك لمتابعة سير وانتظام تقديم الخدمات للمواطنين، بعد تطوير المجمع على أعلى مستوى، للارتقاء بمستوى الخدمة ، في ظل ما تشهده المنظومة الادارية من تطور غير مسبوق بمحافظة بورسعيد.

ورافقه خلال جولته الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والمستشار ابراهيم عبد الغفار مستشار المحافظة للاستثماء ، واللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي للمحافظة.

و قام محافظ بورسعيد بالمرور على أقسام المجمع الاسترشادي المطور للجهاز التتفيذي بمجمع المصالح.

و حرص محافظ بورسعيد على التأكد من انتظام سير العمل داخل المركز، موجها بالدقة والسرعة في إنجاز الأعمال والتيسير على المواطنين، و التطوير المستمر لمستوى الأداء، لتوفير أقصى درجات الراحة للمواطنين.

محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بالمجمع الاسترشادي المطور للجهاز التنفيذي 1000298079 1000298091 1000298067 1000298082 1000298073 1000298070 1000298088 1000298058 1000298061 1000298076 1000298085 1000298064 1000298055 1000298165

وأشار محافظ بورسعيد أن الجهاز الإداري بمحافظة بورسعيد شهد تطورا غير مسبوق منذ تطبيق منظومة التحول الرقمي الجديدة ببورسعيد، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وسرعة انجاز الاعمال على درجة عالية من الدقة والشفافية، بما يساهم في تطوير مستوى الأداء وسرعة إنجاز الاعمال .