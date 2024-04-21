لمدة أسبوع.. بورسعيد تقاطع شراء الأسماك لمحاربة الغلاء

دشنت عدد من صفحات التواصل الإجتماعي المختصة بمحافظة بورسعيد حملة لمقاطعة شراء الأسماك بدء من اليوم الأحد ولمدة اسبوع لمحاربة غلاء الأسعار.



هذا ولاقت الحملة تفاعل كبير من المواطنين فى محافظة بورسعيد لإعلان المقاطعة مروجين هاشتاج #نعم_لمقاطعة_شراء_الاسماك_أسبوع هذا بالإضافة إلي رفع صور على صفحاتهم الشخصية تحمل لوجو المقاطعة لاجيار تجار السمك على النزول بالاسعار المبالغ فيها مت وجهة نظر المواطنين .



وأكد وسام السفطى احد مطلقي الحملة من أبناء بورسعيد أن الحكومة لن تفعل كل شيئ بنفسها مشدد على أن المواطنين يجب أن يمدوا يد المساعدة بالاحجام عن الشراء بالاسعار المبالغ فيها .



وأضاف أحمد الحريري، أحد مطلقي الحملة، أن بورسعيد ستكون رائدة فى اخضاع التجار الجشعين للنزول بالاسعار مثلما هى قاطرة للتنمية وأساس نجاح كل المشروعات التى تطلقها الدولة ويكون بدايتها التجربية من بورسعيد

اما أحمد العجمى فأكد أن تطبيق شعار كتف فى كتف لن يكون فقط من أجل المساعدة للأولى بالرعاية وإنما سيكون لمساعدة المواطنين لأنفسهم بالقضاء على الجشع من التجار بجانب تحركات أجهزة الدولة لمجابهتهم .

وقال أحمد المحضر سبوها تعفن محناش مدمنين سمك لافتا أن الاحجام عن شراء الأسماك لمدة أسبوع فى محافظة مثل بورسعيد سيكون له المردود الإيجابي للنزول بالاسعار خاصة و أن الأخوة الاقباط فى حالة صيام تلم الفترة وهو ما سيساعد على نجاح الحملة

وخرج أهالي بورسعيد بتعليقات بلغت الالاف على اعلانات ترويج بيع الاسماك اليوم باعلان المقاطعة مما اضطر اصحاب المحلات لحذف الاعلانات بعدما شاهدوا كم التعليقات .

وشدد أهالى بورسعيد على ان مقاطعة شراء الاسماك هى الاولي فى طريق مجابهة جشع التجار مطالبين أجهزة المحافظة المعنية فى مساعدتهم رافعين شعار معا نستطيع مواجهة جشع التجار .