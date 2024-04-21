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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أول صور لحريق حديقة منتزه بورفؤاد التاريخية

ننشر اول صور لحريق
ننشر اول صور لحريق حديقة منتزه بورفؤاد التاريخية

نشر صدى البلد صور اللحظات الأولي لاندلاع حريق حديقة المنتزه التاريخية بمدينة بورفؤاد فى محافظة بورسعيد والتى نجحت الحماية المدنية فى السيطرة عليها قبل امتدادها لباقي الأشجار.


كان الدكتور اسلام بهنساوى رئيس مدينة بورفؤاد فى محافظة بورسعيد أكد أن الحريق الذي نشب بحديقة المنتزه ليس الأول بل متكرر .

وأوضح رئيس مدينة بورفؤاد أن الحرائق تنشب بسبب تساقط فروع وجذور الأشجار العتيقة وتفاعل العوامل الجوية مع تطاير اي شرارة بسبب إغلاق الحديقة من جهة الولاية وعدم الاعتناء بها حيث أنها لاتتبع إشراف المحليات.  

وأضاف رئيس مدينة بورفؤاد أن توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد كانت قد صدرت بتطوير الحديقة ضمن مبادرة تطوير الحدائق غير أن الأعمال توقفت بسبب رؤية جهة الولاية.

وشدد رئيس مدينة بورفؤاد أن حديقة المنتزه لها قيمة تاريخية كبيرة وتحتوى على مجموعة كبيرة من الأشجار العتيقة والورود النادرة .

وكانت صدى البلد نشرت فيديو يرصد اللحظات الأولى لاندلاع حريق  بحديقة المنتزه التاريخية فى مدينة بورفؤاد إحدى مدن محافظة بورسعيد والتى اشتعلت النيران بعدد من الأشجار داخلها  دون معرفة لاسباب اندفاع الحريق بالحديقة الأقدم فى محافظات القناة .

كانت ادارة الحماية المدنية تلقت بلاغ بنشوب حريق داخل حديقة المنتزه فى مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد

ودفعت الحماية المدنية فى بورسعيد بسياراتها على الفور فى محاولة للسيطرة على النيران قبل اجهازها على الأشجار النادرة فى الحديقة و التى ترجع اعمارها لأكثر من 120 عاما تاريخ إنشاء تلك الحديقة .

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وتعتبر حديقة المنتزه فى بورفؤاد من الحدائق التاريخية بمحافظة بورسعيد كون انشائها جاء ملاصق لمنطقة الفيلات الأثرية التاريخية بالمدينة التى ترجع انشائها لإنشاء المدنية بفرمان خديوى مصر عام 1920

ننشر اول صور لحريق حديقة منتزه بورفؤاد التاريخية

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كانت أعمال تطوير حديقة المنتزه قد توقفت بالرغم من صدور قرار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لعدد الولايات حيث طعنت هيئة قناة السويس على التطوير بدعوى ملكيتها للحديقة غير أن الأعمال توقفت ودب الإهمال التام بالحديقة وباتت أشبه بالمنطقة المهجورة بعد أن كانا تعد من أجمل حدائق العالم .

وحذر أهالي بورفؤاد من تخريب الحديقة الذي وصفوه بالمتعمد للاستفادة من الموقع الفريد للحديقة التاريخية بعد الاجهاز عليها وتحويلها الي أبراج سكنية تقضي على تاريخ المدينة ومتنغس الأهالي بها.

وتواصل قوات حماية بورسعيد المدنية أعمالها فى اخماس النيران والسيطرة عليها قبل الاجهاز على الأشجار العتيقة التاريخية. 

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