رئيس الوزراء ومرافقوه يشيدون بجودة إنتاج مصنع الأحذية بجنوب بورسعيد

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء زيارته للمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، بتفقد أحد المصانع المقامة حديثا، لإنتاج كافة أنواع الأحذية ، حيث رافقه خلالها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، و المهندس أحمد سمير وزير الصناعة و التجارة الداخلية. و اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

وتابع رئيس الوزراء و مرافقوه ، سير العمل والإنتاج داخل المصنع، وأكد رئيس الوزراء خلال تصريحات تليفزيونية على تقديم كامل الدعم للمستثمر الجاد الذي يساهم في توفير مزيد من فرص العمل والنهوض بالقطاع الصناعي.

رئيس الوزراء يتفقد مصنع " لإنتاج مختلف أنواع الأحذية جنوب بورسعيد 1000297691 1000297652 1000297664 1000297685 1000297682 1000297667 1000297658 1000297661 1000297676 1000297679

كما اكد أن مصانع الشباب تساهم في توفير فرص عمل متعددة للشباب، وتوفر صناعة جديدة تدعم السوق المحلي وتأتي بالتزامن مع النهضة الصناعية التي يشهدها جنوب بورسعيد.

واستمع رئيس الوزراء لحجم الإنتاج داخل المصنع ، مشيدا بجودة المنتج و كفاءته.

ويأتي مصنع الأحذية ضمن مشروعات الشباب بجنوب بورسعيد، والتي حققت تطورا غير مسبوقا في مجال الصناعة بسواعد الشباب الطموح من أبناء المحافظة.