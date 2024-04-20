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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس الوزراء ومرافقوه يشيدون بجودة إنتاج مصنع الأحذية بجنوب بورسعيد

رئيس الوزراء يتفقد
رئيس الوزراء يتفقد مصنع " لإنتاج مختلف أنواع الأحذية جنوب بو

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء زيارته للمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، بتفقد أحد المصانع المقامة حديثا، لإنتاج كافة أنواع الأحذية ، حيث رافقه خلالها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، و المهندس أحمد سمير وزير الصناعة و التجارة الداخلية. و اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

وتابع رئيس الوزراء و مرافقوه ، سير العمل والإنتاج داخل المصنع، وأكد رئيس الوزراء خلال تصريحات تليفزيونية على تقديم كامل الدعم للمستثمر الجاد الذي يساهم في توفير مزيد من فرص العمل والنهوض بالقطاع الصناعي.

رئيس الوزراء يتفقد مصنع " لإنتاج مختلف أنواع الأحذية جنوب بورسعيد

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كما اكد أن مصانع الشباب تساهم في توفير فرص عمل متعددة للشباب، وتوفر صناعة جديدة تدعم السوق المحلي وتأتي بالتزامن مع النهضة الصناعية التي يشهدها جنوب بورسعيد.

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واستمع رئيس الوزراء لحجم الإنتاج داخل المصنع ، مشيدا بجودة المنتج و كفاءته.

ويأتي مصنع الأحذية ضمن مشروعات الشباب بجنوب بورسعيد، والتي حققت تطورا غير مسبوقا في مجال الصناعة بسواعد الشباب الطموح من أبناء المحافظة.

رئيس الوزراء مجلس الوزراء أحمد سمير وزير الصناعة التجارة الداخلية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد هشام آمنة وزير التنمية المحلية جنوب بورسعيد عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد مشروعات الشباب مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وزير التنمية المحلية

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