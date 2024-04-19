وكيل تموين بورسعيد: خفض سعر الخبز من حقوق المواطن

أكد محمد عوض وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد أن أسعار الخبز السياحي بدأت فى الانخفاض بنسبه تتراوح من 20 إلى 25% بعد تراجع سعر الدقيق الفاخر في الأسواق، الأمر الذي يشير إلى نتائج إيجابية لصالح المواطن الذي يستهلك الخبز السياحي .



وكيل تموين بورسعيد ..أسعار الخبز السياحي بدأت فى الانخفاض بنسبه تتراوح من 20 إلى 1000297315 1000297314 1000297313 1000297310 1000297311 1000297312 1000297309

جاء ذلك خلال استقبال وكيل تموين بورسعيد لشعبة المخابز بمكتبه لبحث النزول بأسعار الخبز .



ولفت وكيل تموين بورسعيد إلى أن خفض السعر حق من حقوق المواطن الذي تحمل خلال الفترة الماضية تبعات الطفرات الجنونية في سعر الخامات، وبالتالي بجب أن يستفيد أيضًا من تراجعها، مضيفا أن زيادة السعر ليس في مصلحة التجار لأنه يؤثر على رأس مال التاجر.

على جانب آخر، أضاف وكيل تموين بورسعيد أن الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية تتحمل أيضا فارق تكلفة إنتاج الخبز المدعم لصالح المواطن، حيث يتم صرف الخبز لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 5 قروش للرغيف، في إطار حرص القيادة السياسية على دعم الأسر خاصة الأولى بالرعاية ،والذين يستفيدون من منظومة دعم الخبز أصحاب البطاقات الذكية ليتم صرف 5 ارغفة لكل مواطن يوميا مقيد بالبطاقة .