استرداد 18 حالة تعد على أراضي الدولة في بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، أن الأجهزة التنفيذية في حي المناخ بقيادة العميد نعمان علي نعمان ، قد شنت حملة مكبرة ، لإزالة ومتابعة التعديات علي أملاك الدولة بمنطقة c6 في نطاق الحي.

محافظ بورسعيد يشدد على استرداد كل أملاك الدولة بمنطقة c6 1000296968 1000296977 1000296986 1000296980 1000296974 1000296956 1000296983 1000296989 1000296950 1000296953

حيث أسفرت الحملة عن إسترداد 18 قطعة أرض بمنطقة الاشغالات المؤقتة التي تم التعدي عليها من قبل مخالفين ، وإزالة التعديات والاشغالات عليها، شارك بالحملة إدارة التعاون الانتاجي بديوان عام محافظة بورسعيد، وقيادات الحي والادارات المعنية والادارات الهندسية والتنظيم والإشغالات والكهرباء.

وكان قد وجه محافظ بورسعيد بتطوير و إعادة تخطيط منطقة c6 بنطاق حي المناخ بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة بالمنطقة و إعادة تنميطها بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة .