استرداد 18 حالة تعد على أراضي الدولة في بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، أن الأجهزة التنفيذية في حي المناخ بقيادة العميد نعمان علي نعمان ، قد شنت حملة مكبرة ، لإزالة ومتابعة التعديات علي أملاك الدولة بمنطقة c6 في نطاق الحي.
حيث أسفرت الحملة عن إسترداد 18 قطعة أرض بمنطقة الاشغالات المؤقتة التي تم التعدي عليها من قبل مخالفين ، وإزالة التعديات والاشغالات عليها، شارك بالحملة إدارة التعاون الانتاجي بديوان عام محافظة بورسعيد، وقيادات الحي والادارات المعنية والادارات الهندسية والتنظيم والإشغالات والكهرباء.
وكان قد وجه محافظ بورسعيد بتطوير و إعادة تخطيط منطقة c6 بنطاق حي المناخ بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة بالمنطقة و إعادة تنميطها بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة .