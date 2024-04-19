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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استرداد 18 حالة تعد على أراضي الدولة في بورسعيد

محافظ بورسعيد يشدد
محافظ بورسعيد يشدد على استرداد أملاك الدولة

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، أن الأجهزة التنفيذية في حي المناخ بقيادة العميد نعمان علي نعمان ، قد شنت حملة مكبرة ، لإزالة ومتابعة التعديات علي أملاك الدولة بمنطقة c6 في نطاق الحي.

محافظ بورسعيد يشدد على استرداد كل أملاك الدولة بمنطقة c6

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حيث أسفرت الحملة عن إسترداد 18 قطعة أرض بمنطقة الاشغالات المؤقتة التي تم التعدي عليها من قبل مخالفين ، وإزالة التعديات والاشغالات عليها،  شارك بالحملة إدارة التعاون الانتاجي بديوان عام محافظة بورسعيد،  وقيادات الحي والادارات المعنية والادارات الهندسية والتنظيم والإشغالات والكهرباء.

تنفيذا لتوجيهات محافظ بورسعيد.. رئيس حي المناخ يقود حملة مكبرة لاسترداد أملاك الدولة

غرفة بورسعيد التجارية تعلن تخفيض أسعار الرغيف الشامي والفينو

وكان قد وجه محافظ بورسعيد بتطوير و إعادة تخطيط منطقة c6 بنطاق حي المناخ  بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة بالمنطقة و إعادة تنميطها بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة .

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