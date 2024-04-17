تنفيذا لتوجيهات محافظ بورسعيد.. رئيس حي المناخ يقود حملة مكبرة لاسترداد أملاك الدولة

شنت الأجهزة التنفيذية في حي المناخ بمحافظة بورسعيد تحت قيادة المهندس نعمان علي نعمان حملة مكبرة ،اليوم الأربعاء، لإزالة ومتابعة التعديات علي أملاك الدولة بمنطقة c6 في نطاق الحي.

أسفرت الحملة التى قادها رئيس مناخ بورسعيد عن إسترداد ١٨ قطعة أرض بمنطقة الاشغالات المؤقتة التي تم التعدي عليها من قبل مخالفين ، وإزالة التعديات والاشغالات عليها، شارك بالحملة إدارة التعاون الانتاجي بديوان عام محافظة بورسعيد، وقيادات الحي والادارات المعنية ومنهم السيد الضوي سكرتير الحي والادارات الهندسية والتنظيم والإشغالات والكهرباء.

وكان قد وجه محافظ بورسعيد بتطوير و إعادة تخطيط منطقة c6 بنطاق حي المناخ بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة بالمنطقة و إعادة تنميطها بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة .

رئيس مناخ بورسعيد :إسترداد ١٨ قطعة أرض متعدي عليها بمنطقة الاشغالات المؤقتة في C 1000296907 1000296906 1000296905 1000296902 1000296903 1000296904 1000296901 1000296900 1000296899 1000296896 1000296897 1000296898 1000296895 1000296894 1000296893

ووجه محافظ بورسعيد بالبدء في الحصر الميداني بواسطة الجهات المختصة من المحافظة ، و وضع دراسة لإمكانية تخطيط المنطقة و حصر ومراجعة الكيانات الموجودة بها .

ومن جانبه شدد رئيس حي المناخ أنه سيتم الضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه المساس بأماكن الدولة دون وجه حق والتعدي عليها ،مؤكداً أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم و لن نستثني أية مخالف أو متعدي من ذلك.