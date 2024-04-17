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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذا لتوجيهات محافظ بورسعيد.. رئيس حي المناخ يقود حملة مكبرة لاسترداد أملاك الدولة

رئيس مناخ بورسعيد
رئيس مناخ بورسعيد :إسترداد ١٨ قطعة أرض متعدي عليها

شنت الأجهزة التنفيذية في حي المناخ بمحافظة بورسعيد تحت قيادة المهندس نعمان علي نعمان حملة مكبرة ،اليوم الأربعاء، لإزالة ومتابعة التعديات علي أملاك الدولة بمنطقة c6 في نطاق الحي.

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أسفرت الحملة التى قادها رئيس مناخ بورسعيد عن إسترداد ١٨ قطعة أرض بمنطقة الاشغالات المؤقتة التي تم التعدي عليها من قبل مخالفين ، وإزالة التعديات والاشغالات عليها،  شارك بالحملة إدارة التعاون الانتاجي بديوان عام محافظة بورسعيد،  وقيادات الحي والادارات المعنية ومنهم  السيد الضوي سكرتير الحي والادارات الهندسية والتنظيم والإشغالات والكهرباء.

وكان قد وجه محافظ بورسعيد بتطوير و إعادة تخطيط منطقة c6 بنطاق حي المناخ  بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة بالمنطقة و إعادة تنميطها بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة .

رئيس مناخ بورسعيد :إسترداد ١٨ قطعة أرض متعدي عليها بمنطقة الاشغالات المؤقتة في C

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ووجه محافظ بورسعيد بالبدء في الحصر الميداني بواسطة الجهات المختصة من المحافظة ، و وضع دراسة لإمكانية تخطيط المنطقة و حصر ومراجعة الكيانات الموجودة بها .

ومن جانبه شدد رئيس حي المناخ أنه سيتم الضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه المساس بأماكن الدولة دون وجه حق والتعدي عليها ،مؤكداً أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم و لن نستثني أية مخالف أو متعدي من ذلك.

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