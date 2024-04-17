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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يعتمد خطة شاملة لتطوير منطقة على بن أبي طالب

تلبية لمطلب قطاع
تلبية لمطلب قطاع كبير من أهالي الزهور ..محافظ بورسعيد يعتمد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن تواصل أعمال الحفر بطريق العاشر من رمضان بداية من شارع عبد الحليم محمود حتي شارع حسني مبارك ، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير بورسعيد ، تماشيا مع خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظة للارتقاء بكافة الطرق والمحاور ورفع كفاءتها بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

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يأتي ذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد الموسعة لتطوير المناطق السكنية و الأسواق العشوائية و تلبية لقطاع عريض من أهالي محافظة بورسعيد ، وللارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في حي الزهور.  

وأشار محافظ بورسعيد أن الأعمال تشمل رفع كفاءة البنية التحتية بالكامل  وأعمال تطوير شبكة الصرف الصحي بمنطقة على و بالتزامن مع تطوير سوق على و تشمل أيضا أعمال رصف وتوسعة الطريق و تأسيس بعض الأماكن انتظار للسيارات و رفع كفاءة وتجميل و إضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية و أعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار و أعمال الرصف و التخطيط و الإرشادات و العلامات المرورية.

تلبية لمطلب قطاع كبير من أهالي الزهور ..محافظ بورسعيد يعتمد خطة شاملة

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وأوضح محافظ بورسعيد ، أن منطقة على بن أبي طالب ستشهد إقامة صرح حضاري مميز يضاهي مشروعات الأسواق الحضارية المقامة بمنطقة داون تاون بورسعيد ، يضم كافة الباعة الجائلين بمنطقة على و مصمم على أحدث طراز وذلك في إطار خطوات التنمية المستدامة التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة .

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