رئيس مناخ بورسعيد: استقبلنا 3000 مواطن خلال مارس.. وإنهاء 97% من الطلبات

استقبل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي المناخ فى محافظة بورسعيد منذ مطلع شهر مارس الماضي 2602 طلب من أهالي الحي، جميعها ضمن 62 خدمة إلكترونية يقدمها المركز.

وأعلن المهندس نعمان علي نعمان، رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد، أن المركز استقبل حوالي 3000 مواطن خلال شهر مارس الماضي.

وأكد إنهاء الطلبات المقدمة بنسبة تقارب 97% تقريباً، حيث بلغت 2521 طلبا وجار الانتهاء من 81 متبقية يتوقف تنفيذها على استكمال أوراق من طالب الخدمة.

كانت محافظة بورسعيد برئاسة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، طورت المركز التكنولوجي بحي المناخ ضمن 8 مراكز أخرى لخدمة المواطنين، وأتاحت 62 خدمة إلكترونية من خلال الأحياء، ليتم فصل مقدم الخدمة عن متلقيها، ما يعمل على قلة التعامل مع الموظفين، ضمن خطة الدولة لمكافحة الفساد، ومع التحول في منظومة التحول الرقمي من الخدمات الورقية إلى الأداء الإلكتروني، يساعد ذلك على تقصير مدة أداء الخدمة لأقل مدة.

يذكر أن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي المناخ يقوم بتقديم الخدمات المميكنة لأهالي الحي، حيث يمتلك 10 شبابيك بمساحة 75 م2، ما يتيح استيعاب 24 فردا في نفس الوقت، ويقوم بتقديم 62 خدمة الآن، ما يضمن توفير الخدمات بكل راحة وسهولة وسرعة.

وما يميز منظومة التحول الرقمي التي يرتكز عليها العمل بالمركز هو التحصيل الإلكتروني لمقابل الخدمات "كهرباء، غاز، وغيرهما"، والتي يتم خلالها تأكيد السداد من خلال رسالة نصية على رقم هاتف المواطن.

وتتمثل الخدمات التي يقدمها المركز للمواطن في مجال التنظيم والمباني 25 خدمة أغلبها إصدار تراخيص بناء وهدم وإزالة وتوصيل مرافق دائمة أو مؤقتة، وبمجال الإشغالات 4 خدمات، منها إصدار أو إلغاء أو تجديد رخصة إشغال أو طلب استرداد إشغالات، فضلا عن 7 خدمات بمجال الإسكان من طلبات تمليك ونقل ترخيص في حالات الشراء والوفاة وشهادة سداد أو تغيير المسكن من إداري لشخصي.

كما تتضمن 14 خدمة مقدمة للمواطنين، وبمجال الإيرادات ومنها طلبات للشكاوى والمصالح وسحب ملفات وإرفاق مستندات وسداد مستحقات الدولة من رسوم نظافة وإيجارات ومتأخرات ومديونيات وأقساط وغيرها، إضافة إلى 6 خدمات للمصاعد والطرق والأملاك كترخيص تركيب وتشغيل وعداد كهرباء وتجديد رخصة مصعد، وطلب تصريح حفر أهالي أو شركات، فضلا عن 6 خدمات اتحاد الشاغلين من قيد إلغاء وانضمام وتغيير وتجديد وغيرها.

ويعد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين إحدى وسائل الحوكمة الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف، وهو حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها فى إطار من الشفافية والنزاهة.

ويهدف المركز إلى ميكنة العمل لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية، وإحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز.

بالأرقام تكنولوجي مناخ بورسعيد يستقبل ٢٦٠٢ طلب خلال شهر مارس ٢٠٢٤ 1000296832 1000296831 1000296830 1000296828 1000296827 1000296829

بالإضافة إلى تشغيل دورات العمل من خلال تطبيقات موحدة في جميع الأحياء والمراكز والمدن وربطها مع ديوان عام المحافظة، وربطها مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

ويعد العائد من الخدمة هو الحصول على خدمة متميزة وعاجلة لجميع أنشطة الوحدات المحلية، وتحقيق العدالة المطلقة بين المواطنين، وتحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات فى أداء أعمالها من خلال الشبكة المحلية.