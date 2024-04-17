عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مناخ بورسعيد: استقبلنا 3000 مواطن خلال مارس.. وإنهاء 97% من الطلبات

بالأرقام تكنولوجي
بالأرقام تكنولوجي مناخ بورسعيد يستقبل 2602 طلب خلال مارس

استقبل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي المناخ فى محافظة بورسعيد منذ مطلع شهر  مارس الماضي 2602 طلب من أهالي الحي، جميعها ضمن 62 خدمة إلكترونية يقدمها المركز.

وأعلن المهندس نعمان علي نعمان، رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد، أن المركز استقبل حوالي 3000 مواطن خلال شهر مارس الماضي.

وأكد إنهاء الطلبات المقدمة بنسبة تقارب 97% تقريباً، حيث بلغت 2521 طلبا وجار الانتهاء من 81 متبقية يتوقف تنفيذها على استكمال أوراق من طالب الخدمة.

كانت محافظة بورسعيد برئاسة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، طورت المركز التكنولوجي بحي المناخ ضمن 8 مراكز أخرى لخدمة المواطنين، وأتاحت 62 خدمة إلكترونية من خلال الأحياء، ليتم فصل مقدم الخدمة عن متلقيها، ما يعمل على قلة التعامل مع الموظفين، ضمن خطة الدولة لمكافحة الفساد، ومع التحول في منظومة التحول الرقمي من الخدمات الورقية إلى الأداء الإلكتروني، يساعد ذلك على تقصير مدة أداء الخدمة لأقل مدة.

يذكر أن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي المناخ يقوم بتقديم الخدمات المميكنة لأهالي الحي، حيث يمتلك 10 شبابيك بمساحة 75 م2، ما يتيح استيعاب 24 فردا في نفس الوقت، ويقوم بتقديم 62 خدمة الآن، ما يضمن توفير الخدمات بكل راحة  وسهولة وسرعة.

وما يميز منظومة التحول الرقمي التي يرتكز عليها العمل بالمركز هو التحصيل الإلكتروني لمقابل الخدمات "كهرباء، غاز، وغيرهما"، والتي يتم خلالها تأكيد السداد من خلال رسالة نصية على رقم هاتف المواطن.

وتتمثل الخدمات التي يقدمها المركز للمواطن في مجال التنظيم والمباني 25 خدمة أغلبها إصدار تراخيص بناء وهدم وإزالة وتوصيل مرافق دائمة أو مؤقتة، وبمجال الإشغالات 4 خدمات، منها إصدار أو إلغاء أو تجديد رخصة إشغال أو طلب استرداد إشغالات، فضلا عن 7 خدمات بمجال الإسكان من طلبات تمليك ونقل ترخيص في حالات الشراء والوفاة وشهادة سداد أو تغيير المسكن من إداري لشخصي.

كما تتضمن 14 خدمة مقدمة للمواطنين، وبمجال الإيرادات ومنها طلبات للشكاوى والمصالح وسحب ملفات وإرفاق مستندات وسداد مستحقات الدولة من رسوم نظافة وإيجارات ومتأخرات ومديونيات وأقساط وغيرها، إضافة إلى 6 خدمات للمصاعد والطرق والأملاك كترخيص تركيب وتشغيل وعداد كهرباء وتجديد رخصة مصعد، وطلب تصريح حفر أهالي أو شركات، فضلا عن 6 خدمات اتحاد الشاغلين من قيد إلغاء وانضمام وتغيير وتجديد وغيرها.

استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة شوارع وأحياء بورسعيد

محافظ بورسعيد يناقش آليات تنفيذ قرار رئيس الوزراء لتحديد رسوم خدمات النظافة

ويعد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين إحدى وسائل الحوكمة الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف، وهو حصول المواطن على الخدمة  دون  لقاء مباشر مع مؤديها فى إطار من الشفافية والنزاهة.

ويهدف المركز إلى ميكنة العمل لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية، وإحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز.

بالأرقام تكنولوجي مناخ بورسعيد يستقبل ٢٦٠٢ طلب خلال شهر مارس ٢٠٢٤

1000296832
1000296832
1000296831
1000296831
1000296830
1000296830
1000296828
1000296828
1000296827
1000296827
1000296829
1000296829

بالإضافة إلى تشغيل دورات العمل من خلال تطبيقات موحدة  في جميع الأحياء والمراكز والمدن وربطها مع ديوان عام المحافظة، وربطها مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.      

ويعد العائد من الخدمة هو الحصول على خدمة متميزة وعاجلة لجميع أنشطة الوحدات المحلية، وتحقيق العدالة المطلقة بين المواطنين، وتحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات فى أداء أعمالها من خلال الشبكة المحلية.

 

بورسعيد الخدمات المميكنة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين خدمة المواطنين خدمة إلكترونية سداد مستحقات الدولة عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة القمة| لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

صدمة جديدة لجمهور الأهلي بخروج هذا اللاعب من قائمة الأهلي بالكونغو| من هو؟

الحرارة وصلت 40.. تحذيرات من وصول رياح الخماسين لتلك المناطق خلال ساعات

بعد التوجيهات الرئاسية.. بشرى سارة من الحكومة لأصحاب المعاشات| تفاصيل

3700 جنيه| قفزة جنونية في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

فرج عامر يعلق على موقف أيمن يونس بعد فوز الزمالك على الأهلي

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

الرئيس السيسي يستقبل ملك البحرين في مطار القاهرة.. فيديو

موضوعات متعلقة

استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة شوارع وأحياء بورسعيد

محافظ بورسعيد يناقش آليات تنفيذ قرار رئيس الوزراء لتحديد رسوم خدمات النظافة

5 رسائل من رئيس الكتلة البرلمانية ببورسعيد بشأن منظومة التأمين الصحي الشامل

وكيل تعليم بورسعيد يشارك في ورشة عمل الغذاء للمستقبل

لأول مرة.. انطلاق تدريب لاستخدام المنصة الرقمية لرصد نتيجة المسح القرائي ببورسعيد

محافظ بورسعيد يتفقد مركز تراخيص المحال الجديد ببورفؤاد

محافظ بورسعيد: 20 ألف فدان زيادة في المساحات المنزرعة بالقمح هذا العام

محافظ بورسعيد يعتمد جداول امتحانات أخر العام لصفوف النقل والإعدادية والإبتدائية

ترشيحاتنا

مسئول فلسطيني: الأسرى يتعرضون لعمليات إبادة داخل السجون الإسرائيلية

مناهج غير أخلاقية| حكاية فضيحة المدرسة الدولية بالتجمع الخامس.. وتدخل عاجل من "التعليم"

توقف حجز قطارات النوم مؤقتًا .. السكة الحديد توجه تنويهًا عاجلاً للركاب

هنية يلتقي وزير خارجية تركيا.. بيان هام لحركة حماس

ظلت متشبثة بمقبض سيارة.. لحظة إنقاذ قطة من الغرق بسيول الإمارات| فيديو

لاعب ومسئول مهم| زلزال الزمالك يقلب طاولة الأهلي.. وقرارات حاسمة بالرحيل والاستغناء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملية تجميل ولا طبيعي.. هدى الإتربي تثير الجدل بجلسة تصوير

بإطلالة جريئة .. هيدي كرم تستعرض جمالها | شاهد

مكشوف البطن.. منة فضالي تثير الجدل بظهورها | شاهد

بلاها لحمة| 6 بدائل رخيصة من الخضروات و5 أنواع فاكهة.. تعرف عليها

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ