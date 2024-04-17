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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة شوارع وأحياء بورسعيد

محافظ بورسعيد: يوجه
محافظ بورسعيد: يوجه باستمرار أعمال التخطيط المروري

 أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن بدء اعمال تطوير ورفع كفاءة  شارع محمد حسني مبارك ومنطقة علي بن أبي طالب، بداية من شارع ٢٣ ديسمبر حتى شارع محمد سرحان بنطاق حي الزهور، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير بورسعيد ، تماشيا مع خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظة للارتقاء بكافة الطرق والمحاور ورفع كفاءتها بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

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و أشار محافظ بورسعيد أن أعمال تطوير الطريق تشمل اعمال رصف وتوسعة الطريق و تأسيس بعض الأماكن انتظار للسيارات و رفع كفاءة وتجميل و إضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية و أعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار و أعمال الرصف و التخطيط و الإرشادات و العلامات المرورية .

محافظ بورسعيد: يوجه باستمرار أعمال التخطيط المروري لتوفير أعلى درجات الأمان

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ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة وفقا لخطة الزمنية لرفع كفاءة منظومه الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة ،وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية لكافة أحياء المحافظة .

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