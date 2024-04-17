استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة شوارع وأحياء بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن بدء اعمال تطوير ورفع كفاءة شارع محمد حسني مبارك ومنطقة علي بن أبي طالب، بداية من شارع ٢٣ ديسمبر حتى شارع محمد سرحان بنطاق حي الزهور، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير بورسعيد ، تماشيا مع خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظة للارتقاء بكافة الطرق والمحاور ورفع كفاءتها بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

و أشار محافظ بورسعيد أن أعمال تطوير الطريق تشمل اعمال رصف وتوسعة الطريق و تأسيس بعض الأماكن انتظار للسيارات و رفع كفاءة وتجميل و إضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية و أعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار و أعمال الرصف و التخطيط و الإرشادات و العلامات المرورية .

محافظ بورسعيد: يوجه باستمرار أعمال التخطيط المروري لتوفير أعلى درجات الأمان 1000296792 1000296793 1000296799 1000296798 1000296794 1000296800 1000296790

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة وفقا لخطة الزمنية لرفع كفاءة منظومه الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة ،وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية لكافة أحياء المحافظة .