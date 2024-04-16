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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم بورسعيد يشارك في ورشة عمل الغذاء للمستقبل

لبحث مقترحات تطوير
لبحث مقترحات تطوير الصناعات الغذائية في مجال التسويق

شارك الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، في ورشة عمل " الغذاء للمستقبل " لتعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

لبحث مقترحات تطوير الصناعات الغذائية في مجال التسويق

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وأعرب "عبد التواب" عن سعادته بالمشاركة في هذة الورشة التي تستضيفها بورسعيد، لبحث مقترحات تطوير الصناعات الغذائية في مجال التسويق ومناقشة سبل النهوض بالتعليم الزراعي، والارتقاء بمنظومة التعليم الفني فى مدارس التكنولوجية التطبيقية على مستوى الجمهورية.

وأشار الدكتور محمد عبد التواب وكيل تعليم بورسعيد  إلى أن وزارة التربية والتعليم طبقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ تولي اهتماما كبيرا للتعليم الفني كونه أحد ركائز المشروعات القومية العملاقة للدولة المصرية، وما يتيحه للطالب من مجالات كثيرة في نطاق احتياجات سوق العمل بعد التخرج.

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وتناولت الورشة التى عقدت فى بورسعيد مفهوم  سلامة الغذاء وشروطها ومعاييرها والأساليب الصحيحة لتخزين الغذاء بطريقة آمنة وصحية خالية من المخاطر الصحية وفقا للمعايير الدولية حفاظا على صحة الأجيال القادمة، كونها أحد القضايا الرئيسة فى الدول النامية.

واستعرضت الورشة جهود ورؤية بنك الطعام المصري نحو دعم الأمن الغذائي في مصر، بما في ذلك تنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي لصغار المزارعين في عدة محافظات، وتنفيذ حزمة من الأنشطة الايجابية التي تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه صغار المزارعين في مصر.

جاء ذلك بحضور وليد سلام المدير الإقليمي لبرنامج الوكالة الأمريكية و هاني عادل مدير التخطيط الاستراتيجي للمشروع ومسئولي قطاع التعليم الفني بمحافظات بورسعيد والاسماعيلية والبحيرة والقليوبية والشرقية وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية وغرف الصناعات المعنية.

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