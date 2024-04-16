وكيل تعليم بورسعيد يشارك في ورشة عمل الغذاء للمستقبل

شارك الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، في ورشة عمل " الغذاء للمستقبل " لتعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

لبحث مقترحات تطوير الصناعات الغذائية في مجال التسويق 1000296411 1000296414 1000296426 1000296423 1000296420 1000296417 1000296435 1000296408 1000296405

وأعرب "عبد التواب" عن سعادته بالمشاركة في هذة الورشة التي تستضيفها بورسعيد، لبحث مقترحات تطوير الصناعات الغذائية في مجال التسويق ومناقشة سبل النهوض بالتعليم الزراعي، والارتقاء بمنظومة التعليم الفني فى مدارس التكنولوجية التطبيقية على مستوى الجمهورية.

وأشار الدكتور محمد عبد التواب وكيل تعليم بورسعيد إلى أن وزارة التربية والتعليم طبقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ تولي اهتماما كبيرا للتعليم الفني كونه أحد ركائز المشروعات القومية العملاقة للدولة المصرية، وما يتيحه للطالب من مجالات كثيرة في نطاق احتياجات سوق العمل بعد التخرج.

وتناولت الورشة التى عقدت فى بورسعيد مفهوم سلامة الغذاء وشروطها ومعاييرها والأساليب الصحيحة لتخزين الغذاء بطريقة آمنة وصحية خالية من المخاطر الصحية وفقا للمعايير الدولية حفاظا على صحة الأجيال القادمة، كونها أحد القضايا الرئيسة فى الدول النامية.

واستعرضت الورشة جهود ورؤية بنك الطعام المصري نحو دعم الأمن الغذائي في مصر، بما في ذلك تنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي لصغار المزارعين في عدة محافظات، وتنفيذ حزمة من الأنشطة الايجابية التي تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه صغار المزارعين في مصر.

جاء ذلك بحضور وليد سلام المدير الإقليمي لبرنامج الوكالة الأمريكية و هاني عادل مدير التخطيط الاستراتيجي للمشروع ومسئولي قطاع التعليم الفني بمحافظات بورسعيد والاسماعيلية والبحيرة والقليوبية والشرقية وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية وغرف الصناعات المعنية.