محافظ بورسعيد يتفقد مركز تراخيص المحال الجديد ببورفؤاد

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المركز التكنولوجى المتطور بمدينة بورفؤاد لمتابعة سير العمل بالمركز ، حيث رافقه الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والعميد اسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد .

وتابع محافظ بورسعيد سير العمل بالمركز التكنولوجي، وحرص على التأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى والتأكد من موقف العمل في عدد من الملفات.

وشدد المحافظ على ضرورة تقديم التسهيلات للمواطن وسرعة تقديم الخدمة، مشيدا بالمستوى المتطور لنظم التشغيل وتقديم الخدمات بالمركز .

وحرص محافظ بورسعيد على التعرف على آراء العاملين والمواطنين حول المركز وجودة الخدمات المقدمة، حيث أبدى الجميع اشادته بمستوى الخدمات وتطورها ، مؤكدا أن الهدف الأساسى من تطوير مراكز التطوير التكنولوجى بالأحياء وميكنتها هو سرعة تأدية الخدمة للمواطنين بصورة لائقة وإنجازها فى أقصر وقت ممكن والارتقاء بمستوى الخدمة .

وشملت الجولة ، تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مركز إصدار تراخيص المحال بمدينة بورفؤاد ، لمتابعة سير العمل في تلقي طلبات المواطنين لتجديد وإصدار تراخيص المحلات التجارية وكافة أنواع الأنشطة المتعددة، بعد إنشاء المركز الجديد على أحدث طراز

واستمع محافظ بورسعيد لأراء المواطنين في المركز الجديد ، مشددا على كافة العاملين بالمركز أهمية تنفيذ الأعمال بأعلى دقة و كفاءة وشفافية و حسن معاملة المواطنين والتيسير عليهم في المقام الأول.

محافظ بورسعيد يتفقد " مركز تراخيص المحال " الجديد بمدينة بورفؤاد 1000296478 1000296481 1000296466 1000296451 1000296475 1000296454 1000296469 1000296457 1000296460 1000296463 1000296472 1000296484

وأوضح محافظ بورسعيد أنه تم عمل منظومة جديدة لإصدار تراخيص المحلات وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمحلات فى جميع الأحياء ببورسعيد، كما تم تدريب العاملين بالمركز على أهمية الدقة في العمل وميكنة البيانات الخاصة برخص المحال والابتعاد عن الطرق النمطية والحفاظ على روح التعاون والمحبة بين العاملين بالمركز، لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين فضلا عن سرعة تقديم الخدمة للمواطنين