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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: 20 ألف فدان زيادة في المساحات المنزرعة بالقمح هذا العام

محافظ بورسعيد : توريد
محافظ بورسعيد : توريد ٨٠ طن من محصول القمح للشون و الصوامع

انطلق موسم توريد محصول القمح بمزارع شرق وجنوب بورسعيد، حيث تلألأت سنابل القمح الذهبية في الحقول، لتبدأ عملية توريد محصول القمح للصوامع والشون المخصصة لاستقبال وتخزين القمح بالمحافظات المختلفة.

وعقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، لمتابعة مستجدات بدء موسم حصاد وتوريد القمح بمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام ، والعميد اسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، واحمد زغلف رئيس حي الجنوب،  والدكتور حسني عطية مدير مديرية الزراعة ببورسعيد، ومديرية التموين و الجهات المختصة.

وأكد المحافظ على ضرورة تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على توريد محصول القمح بنطاق المحافظة، لافتا إلى أنه جرى تشكيل لجان مُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

وقال اللواء عادل الغضبان ان المحافظة هذا العام شهدت اهتماما بالغا بموسم حصاد القمح ، حيث كثفت المحافظة جهودها بالتنسيق مع وزارتى الزراعة والتموين لضمان نجاح هذا الموسم ، بالإضافة إلى جهود وزارة الزراعة وقطاع الإرشاد مع المزارعين للتوعية بزراعة القمح بالطرق العلمية الصحيحة لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة 

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح هذا العام في بورسعيد بلغت ١٣١٦١ فدان، منهم ٥٧٤٧  فدان بمنطقة سهل الطينة و ٧٤١٤ بجنوب بورسعيد ، لافتا إلى أن المساحة المنزرعة بمحافظة بورسعيد زادت عن العامين الماضيين بنحو ٢٠ ألف فدان .

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وأوضح محافظ بورسعيد أنه تم توريد حوالي ٨٠ طن من محصول القمح للشون والصوامع بمحافظة بورسعيد حتى الآن.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للمزارعين على جهودهم في زراعة وإنتاج محصول القمح وتوريده في الموعد المحدد، وتضافر الجهود مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق أكبر قدر ممكن من إنتاجية محصول القمح،  مشيدا بوعيهم بجهود الدولة نحو العمل على تحقيق الأكتفاء الذاتي من محصول القمح خلال هذا العام. 

محافظ بورسعيد : توريد ٨٠ طن من محصول القمح للشون و الصوامع حتى الآن

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ووجه محافظ بورسعيد ، بالتنسيق المستمر بين رؤساء الأحياء ومديريات التموين والزراعة، وكافة الجهات المعنية فيما يتعلق بموسم حصاد وتوريد القمح بهدف تحقيق المستهدف ومتابعة الإجراءات والتجهيزات التي من شأنها أن تيسر على المزارعين عمليات التوريد، وكذلك التدقيق ومراجعة بيانات حصر المساحات المنزرعة وأعداد المزارعين والتجار المسئولين عن عمليات الجمع والتوريد.

وأكد على أهمية زيادة نقاط تجميع القمح وتشكيل لجان للإشراف على أعمال التجميع بتلك النقاط لضمان إحكام الرقابة على المنظومة وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال هذا العام.

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