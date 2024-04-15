مواعيد تخفيف أحمال المناطق داخل أحياء بورسعيد .. تعرف عليها

حصل صدى البلد على صورة من جداول تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة بورسعيد طبقا لقرار مجلس الوزراء عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك .

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن التعليمات صدرت الى كافة الأجهزة المعنية بتطبيق خطة تخفيف الأحمال وفق الجداول المحددة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

تعرف على مواعيد تخفيف أحمال المناطق داخل أحياء بورسعيد 1000296266 1000296265 1000296264 1000296261 1000296262 1000296263 1000296260 1000296259 1000296258

وأضاف محافظ بورسعيد أن عملية تخفيف الأحمال بالمحافظة ستتم حتى الساعة ٥ مساء حتى يتثنى للطلبة والطالبات بجميع المراحل التعليمية استذكار دروسهم خاصة وأنه قد بدء العد التنازلي لسباق امتحانات أخر العام.

كانت شركة توزيع الكهرباء بقطاع القناة وسيناء قسمت أحياء بورسعيد البالغ عددها ٧ بالإضافة إلى مدينة بورفؤاد الي نقاط محددة لتخفيف الأحمال وفق التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء .