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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مواعيد تخفيف أحمال المناطق داخل أحياء بورسعيد .. تعرف عليها

تعرف على مواعيد تخفيف
تعرف على مواعيد تخفيف أحمال المناطق داخل أحياء بورسعيد

حصل صدى البلد على صورة من جداول تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة بورسعيد طبقا لقرار مجلس الوزراء عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك .

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن التعليمات صدرت الى كافة الأجهزة المعنية بتطبيق خطة تخفيف الأحمال وفق الجداول المحددة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء. 

تعرف على مواعيد تخفيف أحمال المناطق داخل أحياء بورسعيد

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وأضاف محافظ بورسعيد أن عملية تخفيف الأحمال بالمحافظة ستتم حتى الساعة ٥ مساء حتى يتثنى للطلبة والطالبات بجميع المراحل التعليمية استذكار دروسهم خاصة وأنه قد بدء العد التنازلي لسباق امتحانات أخر العام. 

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كانت شركة توزيع الكهرباء بقطاع القناة وسيناء قسمت أحياء بورسعيد البالغ عددها ٧ بالإضافة إلى مدينة بورفؤاد الي نقاط محددة لتخفيف الأحمال وفق التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء . 

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