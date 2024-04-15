وزير الرياضة يتابع أعمال الانتهاء من تطوير المنطقة المحيطة بإستاد بورسعيد

وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الشكر للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والنائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب حسن عمار وكافة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة بور سعيد، وذلك على الجهود المتميزة في دعم تطوير المنطقة المحيطة بالإستاد ونادي بورسعيد ومركز شباب الاستاد.

يأتي ذلك فى إطار متابعة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الانتهاء من سير الأعمال الخاصة بتطوير المنطقة المحيطة بإستاد النادي المصري، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واطلع وزير الشباب والرياضة، على آخر مستجدات الأعمال الإنشائية في الاستاد، والانتهاء من أعمال التطوير بمحيط منطقة إستاد بورسعيد ومركز شباب الاستاد، كما حرص على متابعة مراحل التنفيذ والجدول الزمني للانتهاء منه، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، مع مراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ.

وأكد صبحي على أهمية هذا المشروع الحيوي، مشيراً إلى أنه سيكون صرحاً رياضياً متميزاً يليق بمحافظة بورسعيد وأبنائها، وسيساهم في النهوض بالرياضة المصرية بشكل عام، معرباً عن سعادته بما شاهده من تقدم في الأعمال الإنشائية.

وثمن وزير الشباب والرياضة الجهود المقدمة من النواب لدعم المنشآت الرياضية والشبابية داخل المحافظة، مؤكدًا حرصه على التواصل الدائم مع المحافظين و أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث الملفات المختلفة والمتعلقة بتطوير المنشآت والفعاليات والأنشطة والبرامج وتنفيذ المشروعات التي تستهدف الشباب في مختلف المجالات بقطاعي الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية.