محافظ بورسعيد يشدد على التنسيق بين كافة الجهات المختصة بملف إزالة التعديات والمخالفات

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الإثنين ، اجتماعا،لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي في ملف إزالة التعديات والمخالفات بجنوب بورسعيد ،

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ،و مهندس سيد خلف مستشار المحافظة والجهات المختصة ممثلة في (حى الجنوب -مديرية الزراعة – الشئون القانونيه – التخطيط العمرانى – الاملاك – حماية املاك الدولة – الاصلاح الزراعي - التعمير الزراعي – حماية الاراضى بمديرية الزراعة )

محافظ بورسعيد : يوجه ببدء تنفيذ قرارات إزالة كافة التعديات والتواجدات 1000295806 1000295818 1000295812 1000295803 1000295815 1000295809 1000295821

و خلال الاجتماع استعرض محافظ بورسعيد مستجدات الموقف التنفيذي لإزالة التعديات والمخالفات المتواجدة على طريق المعاهدة و المجرى الملاحي لقناة السويس، موجها ببدء تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة هذه التعديات على أراضي أملاك الدولة بشرق وغرب طريق المعاهدة و المجرى الملاحي لقناة السويس بجنوب بورسعيد ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإزالة التعديات ،مؤكدا أنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.

ووجه محافظ بورسعيد على التنسيق بين قوات الأمن و كافة الجهات المعنية الممثلة في محافظة بورسعيد ، و الإصلاح الزراعي و هيئة التعمير الزراعي ، وحي الجنوب ، ووزارة الزراعة ، و البدء في تنفيذ الإجراءات القانونية لإزالة التعديات و اتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة هذه التعديات لمنع انتشار هذه الظاهرة، واسترداد الأراضي المملوكة للدولة .