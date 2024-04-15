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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يشدد على التنسيق بين كافة الجهات المختصة بملف إزالة التعديات والمخالفات

محافظ بورسعيد : يوجه
محافظ بورسعيد : يوجه ببدء تنفيذ قرارات إزالة كافة التعديات

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الإثنين ، اجتماعا،لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي في ملف إزالة التعديات والمخالفات بجنوب بورسعيد ، 

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ،و مهندس سيد خلف مستشار المحافظة والجهات المختصة ممثلة في (حى الجنوب -مديرية الزراعة – الشئون القانونيه – التخطيط العمرانى – الاملاك – حماية املاك الدولة – الاصلاح الزراعي -  التعمير الزراعي – حماية الاراضى بمديرية الزراعة )

محافظ بورسعيد : يوجه ببدء تنفيذ قرارات إزالة كافة التعديات والتواجدات

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و خلال الاجتماع استعرض محافظ بورسعيد مستجدات الموقف التنفيذي لإزالة التعديات والمخالفات  المتواجدة على طريق المعاهدة و المجرى الملاحي لقناة السويس، موجها ببدء تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة هذه التعديات على أراضي أملاك الدولة بشرق وغرب طريق المعاهدة و المجرى الملاحي لقناة السويس بجنوب بورسعيد ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإزالة التعديات ،مؤكدا أنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.

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ووجه محافظ بورسعيد على التنسيق بين قوات الأمن و كافة الجهات المعنية الممثلة في محافظة بورسعيد ، و الإصلاح الزراعي و هيئة التعمير الزراعي ، وحي الجنوب ، ووزارة الزراعة ، و البدء في تنفيذ الإجراءات القانونية لإزالة التعديات و اتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة هذه التعديات لمنع انتشار هذه الظاهرة، واسترداد الأراضي المملوكة للدولة .

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