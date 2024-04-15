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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لهذا السبب.. ضواحي بورسعيد يغلق المياه العمومية عن فاطمة الزهراء| تفاصيل

إصلاح كسر ماسوره
إصلاح كسر ماسوره مياه عموميه فاطمه الزهراء فى بورسعيد

أكدت سمر الموافى رئيس حى الضواحي بمحافظة بورسعيد أنه جارى العمل في إصلاح كسر بماسورة المياه العمومية أمام العمارة رقم 124 بمنطقة فاطمة الزهراء بالضواحى وذلك بالتنسيق مع هيئة المياه التابعة لهيئة قناة السويس.

 

إصلاح كسر ماسوره مياه عموميه فاطمه الزهراء فى بورسعيد

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وأوضحت رئيس ضواحي بورسعيد أنه جارى المتابعة عن قرب لكسر ماسورة خط المياه مشيرة بأنه تم التنسيق مع فريق فنى تابع لطوارئ المياه التابع للهيئة بالتنسيق مع إدارت الصيانة بالحى وبدأ العمل في إصلاح كسر خط المياه بعد أن تم غلق محبس المياه. 

 

ولفتت رئيس ضواحى بورسعيد إلى أن الإدارات المعنية قد انتقلت إلى موقع الكسر فور حدوثه وتم عمل المعاينة اللازمة لإصلاح كسر خط المياه وسرعة الإنتهاء منه وعودة المياه للعمارات المتأثرة لافتة إلى أنه جارى العمل فى احتواء تداعيات الكسر على الفور. 

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وأشارت رئيس حى الضواحى فى بورسعيد الى أنه تم الدفع بعدد من سيارات كسح المياه لشفط تجمعات المياه الناتجة عن كسر خط المياه.

كما أكدت رئيس الحى أنه تم فتح عدد من المطابق وبالوعات الأمطار لتصريف المياه الناتجة عن كسر خط المياه بعد غلق المياه وجارى العمل للانتهاء من أعمال الإصلاح في أقرب وقت ممكن.

وكان كسر بخط المياه بالمنطقة امام العماره رقم 124 قد وقع منذ قليل و تم غلق المياه عن المناطق المجاورة والبدء في أعمال الإصلاح وذلك بمتابعة من مديري إدارات الصيانة وغرفة العمليات والمرافق والصرف الصحي.

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