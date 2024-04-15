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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يشدد على إقامة سوق حضاري لخدمة أهالي "على بن أبي طالب"

قطار التطوير والتنمية
قطار التطوير والتنمية في طريقه لمنطقة على بن أبي طالب فى بور

عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الاثنين ، اجتماعا موسعا ، مع الأجهزة التنفيذية و رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد؛  لمناقشة خطة و آليات العمل في إنشاء "سوق حضاري مميز " بمنطقة على بن أبي طالب بحي الزهور ، تلبية لقطاع عريض من أهالي محافظة بورسعيد ، وللارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في حي الزهور .

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام ، ووكيل وزارة الإسكان ببورسعيد و جهاز تعمير سيناء ،  ومديرية  الطرق ،  وجهات المرافق ، و الهيئة القومية لمياه الشرب و شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي  و الإدارة الاستراتيجية ، والتخطيط العمراني ، وإدارة التعاون الإنتاجي ، وإدارة المشروعات .

قطار التطوير والتنمية في طريقه لمنطقة على بن أبي طالب فى بورسعيد

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في بداية اللقاء ، استعرض اللواء عادل الغضبان مستجدات تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير منطقة على بن أبي طالب بحي الزهور ، وذلك على غرار المناطق السكنية التي شهدت تطوير و رفع كفاءة على أعلى مستوى ، ضمن خطوات التنمية المستدامة التي تشهدها المحافظة على كاف الأصعدة .

وناقش محافظ بورسعيد مع الجهات المختصة الخطوات التنفيذية للبدء في إقامة سوق نموذجي حضاري مميز بمنطقة على بن أبي طالب ، يحقق تطلعات أهالي المنطقة ، وذلك للمرة الأولى ، ولتحويل المنطقة من أسواق عشوائية الي سوق حضارية على أعلى مستوى .

وأشار اللواء عادل الغضبان ، أن منطقة على بن أبي طالب ستشهد إقامة صرح حضاري مميز يضاهي مشروعات الأسواق الحضارية المقامة بمنطقة داون تاون بورسعيد ، و ذلك في إطار خطوات التنمية المستدامة التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة .

ووجه محافظ بورسعيد بتشكيل فريق عمل من كافة الأجهزة المختصة لتنفيذ السوق الجديد وفقا لأحدث الطرز ، مشددا على الأجهزة التنفيذية ببدء خطة العمل ، و التنسيق الكامل بين حي الزهور بقيادة المهندس وليد الدعدع رئيس الحي ، ومديرية الطرق ، والهيئة القومية و المرافق ، والكهرباء ، وجهاز تعمير بورسعيد ، مؤكدا على ضرورة تكثيف الجهود و العمل وفق خطة منظمة و توقيت زمني محدد ، نظرا لأهمية المشروع الخدمي الجديد .

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كما أكد محافظ بورسعيد على أنه سيتم اقامة سوق جديد نموذجي حضاري يضم كافة الباعة الجائلين بمنطقة على و مصمم على أحدث طراز  ، وذلك على غرار بازار بورسعيد الجديد ، و في إطار خطة محافظة بورسعيد الموسعة لتطوير الأسواق العشوائية واستبدالها بأسواق حضارية نموذجية تهدف للارتقاء بالخدمات المقدمة ،  على أن يكون السوق على أكبر مساحة ممكنة مع تصميمه على أحدث طراز ليشمل محلات الأسماك و اللحوم و الخضروات و الفاكهة و المنافذ الخدمية ، مع مراعاة التقسيم الأنسب للمحلات داخل السوق .

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