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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نظرا لأهمية الطرق.. محافظ بورسعيد يشدد على سرعة الانتهاء من تطوير الشوارع

محافظ بورسعيد يتابع
محافظ بورسعيد يتابع موقف المشروعات

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اجتماعا مع الأجهزة التنفيذية ، لمتابعة الموقف التنفيذي في عدد من المشروعات الجاري تطويرها

 

وحضر الاجتماع الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام ، والمهندس عماد البرشه وكيل وزارة الإسكان ، و المهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات ، و الشركات و المقاولون المنفذون لأعمال التطوير .

واستعرض محافظ بورسعيد ، مستجدات العمل في خطة التطوير الشاملة التي تشهدها منظومة الطرق بمحافظة بورسعيد ، بما يساهم في الارتقاء بكافة الطرق والمحاور ورفع كفاءتها و يتوازى مع أعمال التنمية التي تشهدها أنحاء المحافظة .

واستمع محافظ بورسعيد لمعدلات ونسب سير العمل في تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق الحيوية بمحافظة بورسعيد ، حيث شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير الطبقة الأخيرة من شارع الأمين ، و سرعة الانتهاء من تطوير شارع ستالينجراد و شارع طرح  البحر ٢ .

و أكد محافظ بورسعيد  أن أعمال التطوير بالطرق شملت أعمال الرصف والتخطيط ووضع الإرشادات و العلامات المرورية، وتوسعة الطرق ، بالإضافة إلى فتح الشوارع الجانبية ، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، ورفع كفاءة الصرف الصحي بالمنطقة، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار، ورفع وإزالة كافة الإشغالات والمخالفات والتعديات ، لرفع كفاءة منظومة الطرق ، و تيسير حركة مرور السيارات والمشاة، تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة

وشدد محافظ بورسعيد على تكثيف العمل و الالتزام بالخطة الزمنية المقررة للانتهاء من تطوير الشوارع ، نظرا لأهمية الطرق الحيوية

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كما استعرض  اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مستجدات العمل في عدد من المصانع الجديدة ، وعلى رأسها  موقف العمل  بالمجمع الصناعى الجديد ٣ يوليو ، وأعمال رصف الطرق المحيطة بالمجمع ، وذلك ضمن أعمال إقامة مجمع الصناعات الثالث، والذي يأتي في إطار النهضة الاقتصادية التي تشهدها بورسعيد مؤخراً.

ووجه محافظ بورسعيد، بالإسراع في معدلات العمل لسرعة الانتهاء من إنشاء الطرق استعدادا لبدء تشغيل المجمع الصناعي في أقرب وقت، مشيراً إلى أن العمل وصل لمراحل متقدمة في إنشاء المجمع، مع  قرب الانتهاء من أعمال إنشاء مجمع الصناعات الثالث «3 يوليو» بجنوب بورسعيد استعدادا لتشغيله وافتتاحه قريباً.

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