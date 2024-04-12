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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بورسعيد تتزين.. إقبال كبير على الشواطئ والمتنزهات في ثالث أيام عيد الفطر

حدائق بورسعيد والمتنزهات
حدائق بورسعيد والمتنزهات و الملاهي كاملة العدد

تزينت محافظة بورسعيد خلال عيد الفطر ، حيث شهدت الشواطىء والمتنزهات والحدائق والقرى السياحية والأسواق إقبالا كبيرا من المواطنين والزائرين من المحافظات الأخرى للاستمتاع بإجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بعد الاستعدادات التي اتخذتها محافظة بورسعيد، لتوفير المناخ المناسب والآمن للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك.

وشهدت المدينة الباسلة إقبالًا كبيرًا من أبناء بورسعيد وزائريها، والتي أصبحت كاملة العدد وسط فرحة الاطفال والكبار من أبناء المحافظة ، والمحافظات الاخري  ، وقضاء وقت ممتع وسط الطبيعة الساحرة والجو الجميل .

حدائق بورسعيد والمتنزهات و الملاهي كاملة العدد ثالث ايام العيد

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كما شهدت الملاهي  ببورسعيد إقبالا وزحما من الكبار والأطفال للاحتفال بالعيد ،و الحدائق والمتنزهات، إقبالًا كبيرًا من المواطنين وسط حالة من الفرحة والبهجة من قبل المترددين، والتي فتحت أبوابها مجانا لاستقبال المواطنين للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وتوافد الآلاف من أبناء بورسعيد وزائريها على الحدائق العامة والمتنزهات والميادين وسط أجواء من الفرحة والبهجة وفي وجود انتشار أمني مكثف لتأمينهم وتمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية في الميادين العامة وبجوار الحدائق تحسبًا لأية طوارئ.

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وتسود حالة من السرور والسعادة لدى المواطنين خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك حيث توجهت الأسر للاستمتاع داخل حدائق فريال والمتنزه والمسلة والامل والسلام وبنزرت وساحة مصر، وشارع الجراج وشارع ٧/٣، وغيرها من المتنزهات بجميع أحياء بورسعيد، مع انتشار أجواء البهجة والسعادة بين المواطنين، وتوزيع البالونات والهدايا للأطفال وإقامة الكرنفالات الشعبية.

حدائق بورسعيد والمتنزهات و الملاهي كاملة العدد ثالث ايام العيد

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وكانت محافظة بورسعيد رفعت درجة الاستعداد القصوى للخروج بمحافظة بورسعيد، بصورة مشرفة وتوفير كافة سبل الراحة والأمان للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك.

ووجه محافظ بورسعيد بالتواجد الدائم للقيادات التنفيذية خلال عيد الفطر المبارك، ورفع كفاءة الشوارع والمتنزهات والحدائق على أعلى مستوى، مع تواصل انعقاد غرفة عمليات المحافظة لاستقبال أي شكاوى ترد من المواطنين.

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