أيندهوفن الهولندي مهتم بضم دي بروين في يناير المقبل

تشير تقارير واردة من هولندا إلى أن نادي آيندهوفن مهتم بالتعاقد مع كيفن دي بروين، لاعب نابولي، خلال فترة الانتقالات الشتوية، وأن النادي الهولندي يتواصل منذ فترة مع اللاعب البلجيكي.

وربما تكون مسيرة دي بروين مع نابولي على وشك الانتهاء؛ إذ أفادت تقارير إيطالية في وقت سابق بأن النجم السابق لمانشستر سيتي قد يغادر النادي بحلول شهر يناير، وتؤكد تقارير أخرى ظهرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أن آيندهوفن من بين الأطراف المهتمة بضمه.

وكان دي بروين قد انضم إلى نابولي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي قبل نحو 18 شهراً، لكن الأمور لم تسر كما كان مخططاً لها، سواء بالنسبة للنادي أو للاعب.

وغاب اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً لأكثر من أربعة أشهر خلال موسم 2025-2026 بسبب إصابة خطيرة في أوتار الركبة ورغم أن نابولي أنهى الموسم الماضي ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإيطالي، إلا أن دي بروين وجد نفسه وسط حالة من الجدل بعد تصريحه بأنه "سعيد" برحيل المدير الفني أنطونيو كونتي، الذي قاد الفريق سابقاً للفوز بلقب الدوري (السكوديتو).

وحل ماسيميليانو أليجري محل كونتي، لكنه خسر سبعاً من أول 15 مباراة له على رأس الجهاز الفني للفريق، مما جعل نابولي يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر، مع وجود خطر حقيقي يتمثل في احتمالية عدم التأهل إلى الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا.

ويرتبط دي بروين بعقد مع النادي يمتد حتى 30 يونيو المقبل، مع وجود بند يمنح النادي خيار التمديد لمدة 12 شهراً إضافية ومع ذلك، تشير تكهنات في إيطاليا إلى إمكانية تقديم موعد رحيله إلى شهر يناير.

وفي هذا السياق، أكد الصحفي الهولندي المتخصص في الانتقالات منير بوالين أن آيندهوفن يتواصل مع ممثلي دي بروين "منذ فترة"، وأن المحادثات كانت إيجابية حتى الآن.

كما أكدت صحيفة (آيندهوفنس داجبلاد) اهتمام نادي آيندهوفن بضم دي بروين، لكنها تشير في الوقت ذاته إلى أن التوصل إلى اتفاق نهائي لا يزال يتطلب وقتاً طويلاً.