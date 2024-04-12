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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فسحة العيد | زوار بورسعيد يشيدون بالتطور الحضاري لمجمع الأسواق

ثالث ايام العيد بورسعيد
ثالث ايام العيد بورسعيد تشهد توافدا كبيرا من المواطنين

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بان محافظة بورسعيد شهدت توافداً كبيرا من المواطنين من أبناء المحافظة والوافدين اليها منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الثالث من ايام عيد الفطر المبارك ، علي منطقة مجمع الأسواق بحي العرب ،و زيارة جبال الملح ببورفؤاد، وسط أجواء من الفرحة والبهجة ، في وجود تواجد الأجهزة التنفيذية والأمنية لتأمينهم وتمركز سيارات الإسعاف بجوار المولات والأماكن السياحية تحسباً لأية طوارئ.

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وأوضح محافظ بورسعيد ان الكثير من المواطنين من أبناء محافظة بورسعيد و المحافظات الأخرى، اقبلوا علي سوق السمك والذي اكتسب شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأحد أهم المناطق الخدمية التي يتوجه إليها الزائرون لتناول الغذاء بعد جولتهم بمدينة بورسعيد، فضلا عن شراء مختلف أنواع الأسماك ذات الأسعار المتميزة.
 

ثالث ايام العيد بورسعيد تشهد توافدا كبيرا من المواطنين والزائرين علي سوق السمك

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فيما أكد عدد من زائري بورسعيد حرصهم على زيارة السوق ،حيث يعتبر سوق الأسماك الجديد سوقًا خدميًا متكاملًا لكل أهالي بورسعيد ونقلة كبرى لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن.

وأضاف محافظ بورسعيد ان  مول outlet « مول الملابس المستعملة» ببورسعيد ، شهد إقبال الالاف من أبناء بورسعيد و زائريها، لشراء مختلف المستلزمات من الملابس الأوربية بأسعار مناسبة ، حيث أشاد عدد كبير من المواطنين بالنقلة النوعية التي شهدتها منطقة مجمع الأسواق بحي العرب، وخاصة سوق الملابس المستعملة outlet ، والذي أصبح داون تاون مدينة بورسعيد ويجذب آلاف الزائرين.

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