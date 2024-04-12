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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس المصري : لن نحتج على الأخطاء التحكيمية أمام فيوتشر لهذا السبب|خاص

صدى البلد تحاور رئيس
صدى البلد تحاور رئيس المصري

أكد كامل ابوعلى رئيس نادي المصري أن مجلس النادى لم و لن يتقدم باحتجاج رسمى عقب مباراة فريقه أمس امام مودرن فيوتشر نتاج الاخطاء التحكيمية التى وصفها بأنها متعمدة التى تسببت فى الهزيمة الثانية للفريق مثل مباراة الاتحاد الاخيرة .


وارجع رئيس المصري عدم تقديم احتجاج رسمى الى انه غير مجد ، بالاضافة الى انه يأتى بأثر عكسى كما حدث أمس ، ووضح ان العناد تمكن من الحكم الذى لم يعط فريقه أبسط حقوقه ليوصل رساله ان الحكام تساند زملاءها ، وان الاحتجاجات لا ينظر اليها.


وكشف رئيس المصري خلال اتصال هاتفي لصدى البلد انه تواصل مع الكابتن محمد فاروق وابلغه باعتراضه الشديد على حكمى مباراتى الاتحاد وفيوتشر مشير الى انه ليس من العدل ان يلعب جميع مبارياته ناقص العدد عن المنافس بأخطاء تحكيمية تؤثر تأثير مباشر على نتيجة اللقاء ، وتضيع نقاط فى منتهى الاهمية.

وشدد ابوعلى ان ضياع النقاط بهذا الشكل المتعمد تتسبب فى تغيير مصير النادى المصري الذى اقترب من المشاركات الافريقية .

وطالب رئيس المصري  بتطبيق التجربة السعودية فى الملاعب المصرية حتى يتطور مستوى الحكام باستقطاب حكام اجانب بجانب المصريين لرفع مستوى الجميع ، ولا يتم الاكتفاء بخبير واحد وسط عشرات العناصر التى تؤدى بنفس الطريقة منذ سنوات .

وأبدى كامل أبو على رضاه عن مستوى لاعبى المصري وجهازه الفنى بقيادة على ماهر ، لافتا الى انه من الطبيعى ان يكون هناك أخطاء ، الا ان الفريق يعود ويصحح الاخطاء مشدد على ان بصمات التحكيم هى من تتسبب فى الهزائم التى لا يستحقها الفريق إطلاقا .

وشدد رئيس المصري على انه لن يلوم فريقه ، بل أنه فخور بهم على المستوى الذى يقدموه ، ويؤدوا أفضل كرة ممتعه فى الدورى.

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ووجه رئيس المصري الشكر لجماهير بورسعيد العاشقة لناديها التى لمساندتها فريقها بكل قوة واصرارها على السفر كل مباراة لمسافة 800 كيلو متر ذهاب وعودة لتشجيعه ، فى الوقت الذى توجد أنديه اخرى تلعب فى ملاعبها وتفتقد اى جماهيرية ، مطالبها باستمرار الدعم الذى يستمد منه المصرى قوته ، سواء ادارة او لاعبين وجهاز فنى .

 

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